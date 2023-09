Alimentação natural é opção para variar os petiscos dos pets

Apesar das rações secas de boa procedência serem alimentos bons para os animais, alguns tutores preferem mimar um pouco mais os bichinhos e o ramo da alimentação saudável é um bom jeito de fornecer alimentos diferentes e caseiros, mas saudáveis aos companheirinhos. Em Guarulhos, os tutores podem contar com os preparos da empresa Pet Four Alimentação Saudável.

Na empresa, a alimentação é elaborada a partir da seleção de ingredientes que sigam dietas balanceadas, respeitando as exigências nutricionais de minerais e vitaminas de acordo com a fase da vida dos animais. De acordo com a médica veterinária Patricia Salla, além de ser um agrado do dono, o hábito pode trazer inúmeros benefícios e ajudar na prevenção de problemas de pele, gastrointestinais, lipemias, renais, entre outros, desde que seja acompanhado por um profissional.

A Pet Four Alimentação trabalha com dietas cozidas e congeladas a pronta entrega equilibradas e balanceadas para animais adultos saudáveis, personalizadas pela veterinária e realizadas através de uma consulta para avaliar o que é indicado para o seu pet, além de contarem também com petiscos naturais. A veterinária atende a domicílio e o interessado deve entrar em contato através do WhatsApp (11) 94578-7627.