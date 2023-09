Creches e hotéis são alternativas para que cachorros não fiquem sozinhos em casa

Assumir a responsabilidade de criar um animal de estimação requer atenção e uma série de cuidados, principalmente com a saúde mental deles e conciliar viagem, trabalho e falta de tempo necessário aos pets não é uma tarefa fácil. Por isso, muitas razões fazem com que os tutores busquem creches e hotéis para deixar os bichinhos. Essas são as melhores opções para que os pets não passem muito tempo sozinhos dentro de casa e interajam com outros animais.

As creches para cães são muito eficientes para que os animais não desenvolvam ou sejam tratados da síndrome da ansiedade de separação (SAS), que tem apresentado aumento entre os cães, principalmente após a pandemia. Assim como a ansiedade humana, a SAS gera uma série de problemas para a saúde do pet e o cuidado é importante. Por isso, as creches podem ser aliadas muito eficientes tanto para o tratamento, quanto para a prevenção da doença. “Lá o cão vai aprender que estar longe de seus tutores também pode ser prazeroso e divertido”, disse Larissa Aguiar Salzedas, diretora da Pet Ohana e formada em biomedicina, terapia para humanos e pets, auxiliar veterinária e adestradora.

A creche Pet Ohana, localizada no Macedo, oferece uma série de atividades que promovem interação do pet com outras raças, fazendo com que os cães gastem energia, se divirtam e sejam bem cuidados mesmo longe de seus tutores “Para que os cães tenham uma melhor qualidade de vida na creche fazemos muitas atividades voltadas para os instintos, que precisam ser trabalhados, como enriquecimento ambiental, interação entre os cães e gasto de energia. Todas essas atividades auxiliam o corpo físico e o mental, já que são atividades que os cães precisam usar o encéfalo para poder resolver, além de usar vários outros sentidos. Aqui no Pet Ohana temos ainda cromoterapia, massagem relaxante e musicoterapia e uma vez ao mês há o Reiki em família. Existem várias outras terapias disponíveis, caso o tutor queira”, disse Larissa.

Além de auxiliar na saúde do pet, a creche pode ser uma grande aliada dos tutores que trabalham, ainda que em home office, e não possuam tempo necessário aos pets. “A creche para cães é uma ótima alternativa para os tutores, já que aqui fazemos muitas atividades que às vezes o tutor não possui tempo, ou até conhecimento que o cão precisa. Essa não é uma opção apenas para os cães ansiosos, mas também para os que ficam em casa sozinhos o dia todo sem estímulos, para gasto de energia, interação e vários outros benefícios”, explica.

Segundo ela, além de muitos benefícios para os cães, tem também para os tutores. “Eles podem ter a certeza que seus companheiros estão em um local seguro, fazendo atividades de estímulo, sendo acompanhados o dia todo por monitores e fazendo novas amizades”, disse.

Para se matricular na Pet Ohana, consulte as regras necessárias através do WhatsApp (11) 2611-7659. A creche fica localizada na rua Claudino Barbosa, 88, no Macedo.