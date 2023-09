Lançada oficialmente a Rota Verde Azul, que transforma Angra, Ilhabela, Paraty e Ubatuba em um só destino

Foi lançada nesta quinta-feira (31), em Paraty (RJ), a Rota Verde Azul, um roteiro turístico que transforma os municípios de Angra dos Reis (RJ), Ilhabela (SP), Paraty (RJ) e Ubatuba (SP) em um destino turístico único, com milhares de praias e centenas de ilhas e cachoeiras. A iniciativa é dos Conventions Bureaux das quatro cidades, que já são conhecidas por seus atrativos turísticos naturais.

Na ocasião foi lançado um vídeo institucional, em três idiotas, em que são destacados alguns dos milhares de atrativos turísticos que os quatro municípios oferecem aos turistas.

A nova rota turística que unirá o litoral norte paulista e litoral sul fluminense também planeja fomentar acordos com operadores nacionais e internacionais para colocar a região em seus catálogos e criar parcerias entre as empresas locais para fornecer vantagens para os turistas que visitarem a região.

Entre as ações que do projeto estão o desenvolvimento de um website turístico (https://rotaverdeazul.com/) que contém informações sobre os destinos, receptivos, operadores, locação de residências e links para sites de reservas de hotéis. A ideia é também mostrar aos turistas as particularidades de cada município e criar motores de reservas diretamente com os meios de hospedagens.

Os quatro municípios estão na rota dos dois dos maiores emissores de turistas dentro do Brasil, as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, com acesso por rodovias concessionadas e boa estrutura.

“Intenso trabalho”

“A ideia nasceu há cerca de 20 anos, mas de dois anos para cá, foi ganhando forma, com um trabalho intenso de bastidores que envolveu cerca de 120 pessoas, entre empresários e entusiastas”, destacou Márcio Franco, presidente do Ilhabela Convention & Visitors Bureau.

Werner Benz, que também representa o Convention de Ilhabela, ressaltou que o meio ambiente encontrado na rota deve continuar sendo preservado, levando em consideração que as quatro cidades estão inseridas no entorno da Mata Atlântica. “Queremos que o turista fique mais tempo nos destinos, para aproveitar e usufruir dos atrativos naturais e não ficar apenas nos hotéis”.

“Um momento único para um projeto único. A possibilidade de unir forças das quatro cidades para a geração de ofertas turísticas, será um êxito de negócios. Não existe turismo, sem preservar nosso principal capital que é nossa Mata Atlântica”, reforçou Andres Duenk, do Ubatuba Convention & Visitors Bureau.

Já o presidente do Paraty Convention & Visitors Bureau, Paulo Ricardo Duarte, destacou a união do trade turístico para a implementação da Rota Verde Azul. “Seguramente a rota trará muitos benefícios para todas as cidades e todo o empresariado, assim como os turistas”.

“A Criação da Rota Verde Azul é mais um produto que vamos ter para oferecer aos turistas brasileiros e estrangeiros mostrando nosso litoral com tantas praias maravilhosas e sua geografia aproveitando desta linda estrada que é a Rio-Santos. Acredito neste novo produto e vamos colocar muita energia nele pois valoriza muito nossas cidades”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ilhabela, Harry Finger.

Participaram do lançamento da Rota Verde Azul, em Paraty, representantes de secretarias municipais de Turismo, conselhos municipais de Turismo, da Federação de Convetions Bureaux, da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, empresários do setor e o vice-prefeito de Paraty, Isaques Marendaz.

Vídeo institucional Rota Verde Azul: https://youtu.be/bpXpZN1op6k