Bragança Paulista realiza Festival da Linguiça

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022 houve um crescimento de quase 30% nas atividades turísticas em relação a 2021, e a tendência é continuar subindo com a redução dos casos de Covid-19. As projeções são para viagens de longas distâncias, mas muitas pessoas curtem também o chamado “bate e volta”.

Dentre os roteiros rápidos para serem feitos de carro nos feriados prolongados e finais de semana está Bragança Paulista. Mas, o que fazer por lá? Conhecer a capital nacional da linguiça, com seu já renomado FESTIVAL DA LINGUIÇA DE BRAGANÇA PAULISTA. A cidade é reconhecida pela qualidade de seus produtos e por sua tradição na produção de linguiça, tendo recebido o título de “Capital Nacional da Linguiça Artesanal” pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados.

Neste ano a 11ª edição do Festival da Linguiça de Bragança Paulista tem início no feriado de 07 de setembro (quinta-feira), das 10h às 22h. Depois, segue nos dias 08 e 15 de setembro (sextas-feiras), das 18h às 22h, e em 09, 10, 16 e 17 de setembro (sábados e domingos), das 10h às 22h, no conhecido Posto de Monta de Bragança, com entrada franca. Os preços dos pratos variam de R$ 25,00 a R$ 80,00.

O espaço de realização do evento fica próximo a cidades como São Paulo, Campinas, São José dos Campos e Extrema, em Minas Gerais, fazendo com que Bragança entre no rol de passeios próximos, com uma média de 1h de viagem (o “bate e volta”).

Serão sete dias de atrações, mais de 50 pratos diferentes feitos com linguiça bragantina e uma expectativa de público de aproximadamente 140 mil pessoas.

Para a organização do evento, a Associação dos Produtores de Linguiça de Bragança Paulista – ALBRAG, o objetivo da festa é divulgar a produção local de linguiça de Bragança Paulista, gerando renda para os trabalhadores regionais e promover o turismo na cidade, além de levar gastronomia e entretenimento de qualidade ao público.

“Estamos ansiosos para receber o público deste ano porque tem muita novidade boa e é um programa para toda a família. Recomendamos que venham no primeiro horário do dia escolhido para passarem um bom período e aproveitarem todas as atrações. O Festival da Linguiça é o principal evento de Bragança Paulista e é um orgulho podermos levar alegria a milhares de pessoas todos os anos, colocando Bragança Paulista no calendário nacional de eventos”, conta Lucas Guimarães Bento, produtor de linguiça e membro da organização do evento.

O Festival terá opções de entretenimento para toda a família, atendendo a diferentes gostos e idades.

UM SHOW DE GASTRONOMIA: Serão mais de 50 diferentes pratos apresentados ao público, todos à base da famosa e tradicional linguiça bragantina, desde os mais conhecidos e procurados, como: sanduíche de linguiça, pastel de linguiça, linguiça à parmegiana, lanche crispy de linguiça, porção de linguiça com cortes nobres e tantos outros, até as receitas doces, por exemplo: linguiça Romeu e Julieta – uma sobremesa agridoce com a famosa combinação da goiabada cascão com o queijo coalho e outras mais, aliando o sabor da linguiça ao paladar adocicado.

Além dos pratos tradicionais, este ano o Festival apresenta algumas novidades gastronômicas, são elas: Panceta em rolo à pururuca recheada com linguiça de Bragança e Arroz Tropeiro feito no disco de arado com linguiça.

FRANÇA E BRAGANÇA – O Festival deste ano traz um grande lançamento culinário: A CALABRESA BRAGANTINA RECHEADA COM TOMATE CONFIT E UM QUEIJO DE COALHO. A receita tem tomate confit preparado em forno por quase duas horas e leva alho, sal, pimenta preta, alecrim e melado de cana. O prato é baseado em uma antiga técnica francesa de cocção para conservação de ingredientes, chamada CONFIT!

MÚSICA BOA – O evento terá shows musicais e DJs em todos os dias com diversos estilos musicais, passando pelo samba, pop, rock, sertanejo, eletrônico e muito mais. Todas as apresentações musicais são gratuitas, assim como a entrada no evento.

DIVERSÃO GARANTIDA PARA O PÚBLICO INFANTOJUVENIL – A criançada terá muitas opções de brincadeiras na Área Kids com infláveis e uma novidade que é a área de eletrônicos para as crianças maiorzinhas e adultos, além de mímicos, palhaços e perna de pau por todo o evento (passaporte para infláveis a R$ 45,00 por pessoa para brincar à vontade e eletrônicos com tickets individuais a partir de R$ 10,00).

NAS ALTURAS – O passeio de helicóptero já é tradicional no Festival e neste ano não poderá faltar, sendo uma oportunidade para os visitantes conhecerem um pouco mais de Bragança Paulista e do evento lá do alto, com uma vista privilegiada pelas áreas verdes da cidade (R$ 150,00 por pessoa ou R$ 350,00 para três pessoas).

NOVIDADE CHARMOSA E INSTAGRAMÁVEL – Todo ano a organização se empenha em levar novas atrações aos participantes. E nesta edição a novidade será a VILA ROMÂNTICA – um espaço em uma praça dentro do evento, especialmente desenhado com cantinhos instagramáveis, empórios, sobremesas elaboradas e um café todo especial.

SERVIÇO 11° FESTIVAL DA LINGUIÇA DE BRAGANÇA PAULISTA

Quando:

07 de setembro (quinta-feira), feriado, 10h às 22h.

08 e 15 de setembro (sextas-feiras), 18h às 22h.

09, 10, 16 e 17 de setembro (sábados e domingos), 10h às 22h.

Local: Posto de Monta – Alameda Quinze de Dezembro, n° 02 – Vila Municipal, Bragança Paulista – SP

Entrada: FRANCA

Estacionamento: No local, com seguro, preço único de R$ 30,00

Acessibilidade desde a entrada até os banheiros; wi-fi e pet friendly

Realização: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

Organização: Associação dos Produtores de Linguiça de Bragança Paulista – ALBRAG

Outras informações:

E-mail: [email protected]

Site: www.festivallinguicabraganca.com.br

Facebook: www.facebook.com/festivaldalinguicadebragancapaulista

Instagram: @festivaldalinguicadebraganca