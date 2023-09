Confraria Comedy chega a Guarulhos com show que mistura stand-up e música

Com uma mistura de stand-up, números musicais, interação com o público e muito improviso, o Confraria Comedy chega a Guarulhos nesta sexta-feira (8) para apresentação do seu show. O trio composto por Tuca Graça, Rick Minervino e André Pateta sobe ao palco do Um Show Comedy às 20h30.

O grupo é formado por três humoristas cheios de talento e boas histórias para contar. Tuca Graça, por exemplo, é ator, músico e comediante com vasta experiência em espetáculos e musicais. Rick Minervino, por sua vez, começou sua carreira artística em 2009 trabalhando como animador de plateia. Foi no ano seguinte que passou a montar espetáculos de comédia e desde então vem ganhando destaque no humor brasileiro. Já André Pateta acumula mais de 10 anos de carreira, é comediante, ator, músico e palhaço.

A junção de stand-up e números musicais traz ao público um show pra lá de divertido, conforme conta Tuca. “Temos essa pegada que foge um pouco do tradicional, mas que entrega um resultado bem bacana. As pessoas acabam se divertindo muito, interagindo conosco e o show rende ótimas gargalhadas, além de momentos incríveis, tanto para a plateia, quanto para nós que estamos em cima do palco”, afirma.

Os ingressos para o show podem ser adquiridos através do site https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-confraria-comedy-um-show-comedy-comedia-stand-up-165202337035165.html/?utm_campaign=feed-eventos e custam entre R$ 25 e R$ 79.

SERVIÇO

Confraria Comedy em Guarulhos

Data: 08/09

Horário: 20h30

Local: Rua Anice, 242 – Jardim Santa Mena