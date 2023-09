Operação Cata-Treco atende Gopoúva e mais 29 bairros no fim de semana

A Operação Cata-Treco da Prefeitura de Guarulhos irá atender 30 bairros no próximo final de semana. No sábado (9) os caminhões passarão por Gopoúva, Jardim Dourado, Vila Silveira, Vila Trabalhista, Vila Aprazível, Jardim Leda, Jardim Aida, Vila São Ricardo, Vila São Judas Tadeu, Jardim Imperador, Parque Santo Antônio, Jardim Nova Ipanema, Jardim Eugênia, Parque Marabá, Vila Leda, Jardim Artidoro, Vila Harmonia, Vila Aliança, Vila Tibagy, Vila Maranduba, Jardim Aliança e Vila Yayá. Já no domingo (10) a operação percorre Jardim Tranquilidade, Vila São Rafael, Vila Cidade Brasil, Vila Capitão Rabelo, Vila Ruth, Vila Sirena, Jardim Eusônia e Vila Iris.

A Cata-Treco recolhe móveis velhos, colchões, eletrodomésticos, materiais de coleta seletiva e outros inservíveis dos quais a população deseja se desfazer. Para utilizar o serviço os moradores dos endereços que estão no roteiro devem deixar os itens que queiram descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar a circulação de pedestres e do trânsito.

A Secretaria de Serviços Públicos informa que materiais de construção civil não são recolhidos pelo caminhão. Eles devem ser levados a um dos 29 Ecopontos distribuídos pela cidade, cujos endereços podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto. Lixo doméstico e animais mortos também não são removidos.

No site https://guarulhos.sp.gov.br/catatreco os moradores podem consultar a agenda completa da Operação Cata-Treco.



A programação:

Sábado, dia 9



Gopoúva – Alameda Aida, alameda Amélia, alameda Tutoia, largo Santo Antônio, rua Alcides Eloi, rua Antônio Guedes da Silva, rua Antônio Nader, rua Bráulio Guedes, rua Capitão Daniel Guedes, rua Catarina Manzoni, rua Cíntia, rua Cônego Valadão (do número 10 ao 200), rua Dr. José Maurício de Oliveira, rua Doutor Lourenço Granato, rua Ferraz Camargo, rua Frank Guedes, rua Hélio Manzoni, rua Heloísa, rua José Maria de Oliveira Morais, rua Mário, rua Paulo Ramos dos Santos, rua Plínio Vicente Pagnoncelli, rua Silvânia, rua Zita, travessa Izidoro Dias, viela Pires do Rio, rua Nossa Senhora Mãe dos Homens (do número 430 ao 1.200).



Jardim Dourado – Rua Antônio D’Agostinho, rua Evaristo Rodrigues de Arruda, rua Madame Curie, rua Mariano Manzoni, rua Nova Aliança, rua Octacílio Malheiros, rua Soldado Gumercindo da Silva, rua Soldado Hercílio Gonçalves, rua Soldado João Batista dos Reis, rua Soldado João de Oliveira Carmo, rua Três Ranchos, viela Nice, rua Antonio Carlos Gomes.



Vila Silveira – Rua Domingos Magno, rua Estéfano, rua Sílvio Maia, rua Soldado Hereny da Costa, rua Soldado João Espinardi, rua Soldado João Florindo Zanetti, viela Fumie, viela Lina, viela Spinardi, viela Terra do Fogo.



Vila Trabalhista – Rua Adelino Teixeira, rua James Junqueira, rua Maria do Carmo, rua Mogi Mirim, rua São João, rua Valparaíso.



Vila Aprazível – Avenida Torres Tibagy, rua Severino Pagnoncelli, rua Geraldo Marques, rua João Benedito Carlos.



Jardim Leda – Rua Antônio Jaime Sapata, rua Geraldo Baeta da Cruz, rua Manoel de Oliveira, rua Soldado Geraldo Elias, rua Soldado Geraldo Ribeiro de Rezende, rua Soldado Geraldo Rodrigues de Souza, rua Soldado Gerhardt Holtz, rua Isa, rua Vicenza D’Agostinho.



Jardim Ainda – Alameda Yayá, rua Antônio Aguiar, rua Sônia, rua Waldomiro, rua Wilson, travessa David Vasconcelos Santos.



Vila São Ricardo – Rua Mirandópolis, rua Ricardo Biondi, rua Santa Gema, rua Soldado Iraci Luquina, rua Soldado Jamil Dágli, viela Naruel, rua Soldado Hugo Gonçalves, rua Soldado Humberto A. Nogueira, rua Soldado Jair da Silva Tavares, rua Soldado João Alberto Alves.



Vila São Judas Tadeu – Rua da Trindade, rua Mamboré.



Jardim Imperador – Rua Doutor Rodrigo Costa, rua Janiópolis, rua Mariluz, rua Nova Cantu, rua Soldado Eugênio Alves da Silva.



Parque Santo Antônio – Rua Central, rua Diva, rua Dr. Domingos Paschoal B. Graciano, rua Guaí, rua Jandira, rua Jesuíno Rabello, rua Jurus, rua Miranhas, rua Moacyr Correa Lira, rua Moras, rua Natingui, rua Orizona, rua Ouvidor, rua Quito, rua Rebouças, rua Santa Tereza, rua São Carlos, rua São José, rua Zapara, viela Cascavel.



Jardim Nova Ipanema – Rua Itu, rua José Manoel Lopes, rua Tapiratiba, rua Tietê, viela Califórnia.



Jardim Eugênia – Avenida Emilio Ribas (do número 2.200 ao 2.800), rua 2°-Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, rua Rabelo Freitas.



Parque Marabá – Rua Embu, rua João Cavalcante de Oliveira, rua Paissandu, viela Piaf, rua Pérola, viela Renato Leandro Domingues, rua Sargento Antônio Duarte do Amaral, rua Vasco Brancaleoni.



Vila Leda – Rua Edson, rua Laura, rua Léa, rua Maria Tereza Rabelo.



Jardim Artidoro – Rua Alberto Baggio, rua Anhanguera, rua Corumbaíba, rua José Borges de Souza.



Vila Harmonia – Rua da Justiça, rua da Verdade, rua Engenheiro Paulo, rua Muniz Freire, rua Romeu Zelanti, viela Airão, viela Anfíbios, viela Cultura.



Vila Aliança – Rua Particular, rua Soldado Djalma Correa, rua Soldado Eugênio Martins Pereira, rua Soldado José Leite da Silva, rua Soldado José Luiz dos Santos, rua Soldado José Pires Barbosa Filho, rua Soldado José Rufino Costa, rua Soldado José Souza de Oliveira, viela Zelanti.



Vila Tibagy – Rua Edgard, rua Jaguaribe, rua José Fernando Berzaghi, rua Luiz Felipe.



Vila Maranduba – Rua Adilis, rua Branca Sales, rua Cinco de Julho, rua Maranduba, rua Rosali, rua Vinte e Quatro de Outubro.



Jardim Aliança – Rua Antônio Rabello, rua D, rua Filomena Biondi, rua Maria Aparecida de Almeida Moura, rua Miguel Biondi, rua Peri, rua Tibúrcio Mamiliano de Lima, rua Waldemar Freire Veras.



Vila Yayá – Rua Soldado Francisco Batista Rios, rua Soldado Francisco de Almeida, rua Soldado Frederico Antônio Bressan, rua Soldado Genésio Valentim Corrêa.



Domingo, dia 10



Jardim Tranquilidade – Travessa Batola, travessa Batuira, rua Bezerra de Menezes, rua Cabo Antônio Pereira da Silva, rua Carlos Walter Hisserich, viela Cetim, rua Dezesseis, avenida Dois, rua Dona Dica, avenida três , travessa Dona Dica, travessa Doutor Pacheco, rua Doutor Renato Pacheco Braga, avenida Emílio Ribas (do número 1.435 ao 2.250), rua Francisco Foot, rua Gabriel Delane, rua Inácio Bitencourt, rua Jacob, rua João Germano da Silva, rua Leon Diniz, rua Lombroso, rua Manoel Quintão, rua Maria Valderez Conti, rua Mirabelli, travessa Mirabelli, praça Nossa Senhora de Fátima, rua Jacob , travessa São Borja, rua 3° Sargento-Aeronáutica Euber Q. Júnior, rua 3° Sargento-Aeronáutica João G. do Santos, avenida Três, avenida Um, rua Viana de Carvalho, rua Vinícius.



Vila São Rafael – Rua Alegre, rua Américo Violin de Carvalho Braga, viela Angelis, rua Araguaia, viela Araçá, rua Centralina, rua Ceres, rua Coronel Rafael Tobias, rua David dos Santos, rua Deniz Brian, rua Deus do Sol, rua Doutor Passos, rua Esperança, rua Excelsior, rua Friburgo, rua Guararapes, rua Ideal, rua Isaura, rua Jaime Redondo, rua Lima, rua Lázaro Pereira, praça Manoel Maluli, rua Maria Celeste dos Santos, rua Moderna, rua Pindorama, rua Quarto Centenário, rua Salvador Dolado Arruda, rua Santa Angelina, rua Santiago Neto, rua Santo Stéfano, rua Tegipe, rua Tibet, rua da Aviação.



Vila Cidade Brasil – Rua Anapurus, praça Belvedere, rua Catuípe, viela Floripes, rua Fluminense, rua Guapeve, viela Guaru, travessa Leon Diniz, rua Manoel Foz, rua Mato Grosso, rua Projetada, rua Rio Grande do Sul, rua Rio de Janeiro, rua Santa Catarina, praça São Benedito do Sul, avenida São Paulo.



Vila Capitão Rabelo – Rua Céu Azul, rua Dona Alviza, rua Engenheiro César Polillo, rua Foz do Iguaçu, rua Francisco Polilo, rua Gopoúva (do número 490 ao 1.000), rua Joaquim Rabello, rua Martinho Polillo, rua Mauro Rodrigues da Silva, rua Professor João Sartor, rua Segundo-Sargento Geraldo Berti, rua 3° Sargento-Aeronáutica Alcides Oliveira, rua Urutaí.



Vila Ruth – Rua Alvorada.



Vila Sirena – Rua Alfredo Cerquinho, rua Jaboticabeiras, rua Paschoal Conte, rua São Sebastião, rua Dona Margarida Galvão.



Jardim Eusônia – Viela Buriti Alegre, rua Clóvis, travessa Clóvis, rua Durval, rua Eusônia, rua Feliz, rua Joana, viela José Ruiz, rua Norma, rua 1°-Sargento Osmar Cortes Claro, rua Rafael, travessa Rafael, rua 2°-Sargento Névio B. dos Santos, rua Segundo-Sargento Pedro Krinski.



Vila Íris – Rua Íris, avenida Leopoldo Cunha.