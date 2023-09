Atividade insere o público na rotina de trabalho de veterinários e biólogos do Zoológico de Guarulhos

Nesta quarta e sexta-feira, dias 13 e 15, às 9h e às 14h, o Zoológico de Guarulhos realiza a atividade Como é ser Biólogo e Veterinário no Zoo? A programação é parte da agenda de setembro do parque e tem participação livre?. Os interessados vão conhecer detalhes e a importância desses profissionais na rotina de cuidados, que garante o bem-estar dos cerca de 400 animais de diferentes espécies que vivem no local.

Na sequência da agenda mensal, no Dia da Árvore, 21 de setembro, a equipe do zoo vai abordar a importância da preservação das florestas para a conservação da fauna e também das espécies vegetais que sustentam a biodiversidade. Quem participar vai aprender todos os passos para plantar mudas de árvores nativas da Mara Atlântica regional.

Para encerrar as atividades do mês, nos dias 20 e 22 será a vez da atividade Zoo Cerrado: Descubra a Diversidade desse Bioma Brasileiro. Os participantes vão aprender sobre a mais rica e ameaçada savana do mundo em biodiversidade, que conta com diversos ecossistemas e riquíssimas fauna e flora.

O ponto de encontro das atividades, que acontecem sempre em duas edições, às 9h e às 14h, será no estande em frente ao auditório que fica ao lado do Museu de Ciências Naturais do parque. A programação é sujeita a alterações conforme o clima, o número de participantes e as condições dos animais. Agendamentos de grupos devem ser feitos pelo email [email protected].

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h (entrada até as 16h30).