Parque Shopping Maia recebe circuito da série Bugados

O Parque Shopping Maia vai receber o circuito da série Bugados, do Gloob. A partir do dia 15 de setembro, as crianças de 4 a 11 anos poderão curtir aventuras e brincadeiras, além de viverem uma experiência imersiva, sentindo-se ainda mais próximos de seus personagens preferidos.

Para participar, será preciso exercitar a criatividade e desvendar os enigmas do Colégio Pirandello, passar pelo Intermundos e chegar à fase final: o Mundo do Videogame, onde os participantes terão de decifrar um código para resolver o Bug do jogo.

As turmas serão separadas em grupos de 6 crianças e o tempo do percurso levará 10 minutos. O espaço está localizado no Piso 2, em frente ao Jacques Janine, e funciona de segunda a sábado, das 15h às 21h e os domingos e feriados, das 14h às 20h. O valor para participar é de R?20,00, na compra presencial, e R?22,50 comprando pelo Sympla. A ação estará disponível até dia 15 de outubro.

“Estamos muito felizes em receber o espaço Bugados, do Gloob, aqui no Parque Shopping Maia! Somos um empreendimento comprometido com o bem-estar e diversão de toda família e sem dúvida essa ativação deixará as visitas ainda mais especiais”, explicou Alexandre Nazzi, superintendente do Parque Shopping Maia.

Prepare-se para se envolver em novas aventuras com muito mistério e diversão em Bugados!