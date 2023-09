Aprovação do prefeito Guti cresce 15% no segundo mandato

De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Paraná, 40,2% da população aprova a gestão do prefeito Guti. Somando as respostas Ótima, Boa ou regular, o total é de 59,2%, contra 40% que acharam ruim ou péssima. A pesquisa foi realizada no segundo semestre deste ano.

Pouco antes do primeiro turno das eleições de 2020, em outubro, uma pesquisa divulgada prela CNN e realizada pelo instituto Real Time Big Data mostrava que o prefeito possuía 35% de aprovação. No segundo turno a aprovação cresceu 40,2%, passando de 35% no primeiro para 40,2.