Selo Ambiental: 17ª edição premia projetos de sustentabilidade realizados em Guarulhos

Com o tema Enfrentamento às Mudanças Climáticas, a 17ª Edição do Selo Ambiental, evento que conta com apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Guarulhos, foi realizada no Adamastor na noite desta quinta-feira (14). Foram laureados com certificado e troféus dezenas de representantes de diversos segmentos da sociedade que inscreveram suas ações e projetos relacionados ao tema para análise. Também houve sorteio de tablets.

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito, Professor Jesus, do presidente da Câmara Municipal, Ticiano Americano, do secretário de Meio Ambiente, Thiago Surfista, dentre outras autoridades.



Laureados



Iniciativa Cidadã

Projeto Cultive a Horta (Natália Nunes Bragato, Natasha Itai Miyamoto e Robinson André Worst), projeto Bravo ou Dócil, mas sem Sarna! (Dario Marcio do Carmo e Edson Alexandre Akagi), projeto Horta Medicinal e Terapêutica Comunitária: Bem-Estar Físico, Mental e Social (João Bosco Hosterno de Souza, Ricardo Ferreira Camargo), projeto Brasil sem Frestas Guarulhos (Tiago D2, Luciana Moraes e Adriana Beani), projeto Fabriquinha (Esmael José Amaro), projeto Móveis com Madeiras Reaproveitáveis e Pallets (Joel José Amaro), projeto Juventude Lixo Zero Guarulhos (Gabriela Gonçalves Arispe Cuellar, Henrique Ribeiro e Giovanna Bento), projeto Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Cidadania Socioambiental em Guarulhos (Cacilda Costha Paranhos), ação Nosso Condomínio faz a Diferença (Marta Cristina da Silva), exposição de fotos da bacia hidrográfica do Rio Cambará (Brayan Bergamasco Sberse), ação Revolução dos Banquinhos (Natasha Itai Miyamoto e Ricardo Marcelo Rocha Chiaradia).

Iniciativa científica

Projeto Comunicação, redes sociais e ecofeminismo: ferramentas de educação ambiental transformadora (Patricia Ferreira de Lima, João Alexandre e Saviolo Osti – Universidade Guarulhos), projeto Sociedade, políticas públicas e a degradação ambiental: análise do córrego Cambará no bairro Continental 2 (Brayan Bergamasco Sberse e Sueli Ângelo Furlan – Universidade de São Paulo), projeto Diversidade de diatomáceas plânctônicas na floresta estadual em Guarulhos (Mariana Brandão Apolinário da Silva e Gisele Carolina Marquardt – Universidade Guarulhos), projeto Chá verde – extrato aos componentes funcionais, sua atividade antimicrobiana e anti-inflamatória in vitro (Luis Henrique Nunes de Souza, Luiz Eduardo Nunes Ferreira e Priscila Luiza Mello – Universidade Guarulhos), projeto Potencial antibacteriano do extrato de chá verde (Camellia sinensis) em cepas de Staphylococcus aureus isolado de pacientes com rinossinusite crônica (Luis Henrique Nunes de Souza, Valeria Cataneli Pereira e Priscila Luiza Mello – Universidade Guarulhos), projeto Avaliar e determinar a concentração inibitória mínima dos extratos glicólicos de Matricaria chamomilla, aloe vera e Calêndula officinalis em cepas padrões de Staphylococcus aureus (Luis Henrique Nunes de Souza, Beatriz Regina de Souza e Priscila Luiza Mello – Universidade Guarulhos), projeto Potencial antiparasitário do extrato de Mikania nummularia (Julia Godoy Silva Rayssa Araújo Cajas, projeto Asteraceae no combate à esquistossomose e na promoção da sustentabilidade e da biodiversidade – Universidade Guarulhos (Núcleo de Pesquisa em Doenças Negligenciadas), projeto Uso de moléculas extraída de plantas nativas brasileiras para avaliação antiparasitária em esquistossomose (Allan Igor Andrade de Siqueira, Rayssa Araújo Cajas, Vinícius C. Rocha e João Henrique G. Lago), projeto Uso da planta Salvia officinalis como uma abordagem sustentável para o controle da esquistossomose (Sophia Carolline Spoladore e Rayssa Araújo Cajas – Universidade Guarulhos), projeto Substância encontrada em óleos essenciais promovem morte de verme causador da esquistossomose (Bruna Lima Lemes e Rayssa Cajas – Universidade Guarulhos), projeto Abordagem sustentável: o potencial do extrato de Porcelia ponderosa no tratamento da esquistossomose (Thainá Rocha Teixeira e Rayssa Araújo Cajas – Universidade Guarulhos, Núcleo de Pesquisa em Doenças Negligenciadas), projeto Capim-cidreira: atividade antimicrobiana sobre cepas de Staphylococcus aureus produtoras e não produtoras de biofilme (Giulianna Oliveira Lodetti, Luis Henrique Nunes De Souza e Priscila Luiza Mello – Universidade Guarulhos), projeto Em busca de uma abordagem natural para combater a esquistossomose (Maria Eduarda de Cirino e Rayssa Araújo Cajar – Universidade Guarulhos, Núcleo de Pesquisa em Doenças Negligenciadas), ação Latas para o amanhã: educação, reciclagem e saúde planetária (Caroline Góes dos Santos e Elisama Regis Nascimento, Isabella Guimarães dos Santos Luzcena).

Instituições de ensino privadas

Projeto Reinventário – destinação correta de resíduos (Escola Pé No Chão & Cirandarte), projeto Semana do meio ambiente (Colégio Carbonell), projeto A preservação do meio ambiente por meio da reciclagem do óleo de cozinha usado (Colégio Progresso), projeto A importância da cultura maker para o meio ambiente (Colégio Progresso), projeto Sustentabilidade (Colégio Guarulhos), projeto A importância da reciclagem para a preservação da saúde do nosso planeta (Colégio Faraós) projeto Construindo uma cultura de sustentabilidade (Escola Aroeira).

Instituições de ensino públicas

Projeto A fala é nossa – O problema do lixo da nossa cidade (Escola Estadual Simone Machado Da Silva Torres), projeto Escola sustentável (Escola Estadual Odete Fernandes Pinto Da Silva), projeto Curso de sustentabilidade para adultos (CEU Bonsucesso), projeto Eco? Lógico! (Escola Estadual Professora Zilda Graça Martins De Oliveira), projeto Reciclagem Escolar (Escola Estadual Padre Conrado Sivila Alsina), projeto Sustenta MH! Nada se perde, tudo se reaproveita! (Escola Estadual PEI Prof.ª Maria Helena Faria Lima e Cunha) projeto Redirecionando os resíduos e lixos na unidade escolar (Escola da Prefeitura de Guarulhos Perseu Abramo), Projeto Valdeeco – Lixo Zero (Escola Estadual Profª. Valderice T.M.C. Marchini), projeto Compostagem na escola (Núcleo Assistencial Anália Franco I), projeto Renascendo na Escola Estadual PEI Dr° José Leme Lopes), projeto O despertar da floresta na Mabel (EPG Maria Isabel de Assis), projeto Mãe Terra (Núcleo Assistencial Anália Franco- Unidade II), Projeto Escola Lixo Zero e compostagem (Escola Estadual Prof. Alberto Bacan), projeto Sustentabilidade – Adquirindo valores para mudar o mundo (EPG Celso Furtado), projeto Educar e semear (Escola Estadual João Álvares de Siqueira Bueno), ação Árvores bioindicadoras de poluente ozônio (Escola Estadual Profª Odete Fernandes Pinto da Silva), ação Semeando o futuro (Escola Estadual Dona Chiyo Yamamoto), ação Nossa escola mais florida (EPG Perseu Abramo).

Iniciativa institucional

Projeto Lapidar – Oficina de corte e costura em reaproveitamento de resíduos (Espaço Cultural Nova Bonsucesso), projeto Trilhando sustentabilidade (Cervejaria Águas da Serra – Ambev Guarulhos), Projeto Sustentabilidade é regra, Sustentabilidade é nossa missão (Reis Office), projeto Educam: guardando vidas, promovendo o futuro! (Secretaria para Assuntos de Segurança Pública – Inspetoria de Patrulhamento Ambiental da Guarda Civil Municipal), projeto Reciclo Beleza (Guarulhos Reciclo Beleza), projeto socioambiental Resíduo do bem (Organização Eco Social Água Azul), projeto Programa de coleta seletiva de resíduos – Reciclagem (Câmara Municipal de Guarulhos), projeto Observação de pássaros no Parque Chico Mendes (Centro Municipal de Educação Ambiental – Cemea Parque Chico Mendes), Projeto Agricultura 4.0: utilizando-se da compostagem para enriquecimento de CO2 atmosférico no cultivo de hortaliças (Centro Universitário Eniac e Innovation Incentivo e Desenvolvimento para Formação Cultural e Profissional), projeto Transformações domésticas: o papel vital da enfermagem em saúde ambiental no combate às mudanças climáticas (Centro Universitário Eniac), projeto Mundo Verde (Prefeitura De Guarulhos – Secretaria de Meio Ambiente), projeto Educapet – Secretaria de Meio Ambiente / Departamento de Proteção Animal), projeto Beba mais água (RV Ímola Transportes e Logística Ltda.), projeto Ações transformadoras do conhecimento nas áreas da geociências (Univeritas / Universidade Guarulhos – UNG), Paleontologia: uma visita ao Museu de Geologia e Paleontologia (Mugepaleo), projeto Centro de Educação Ambiental (Sesc Guarulhos), projeto de Eficiência Energética – Instalação de placas solares – Sustentabilidade na assistência à saúde (Hospital Municipal da Criança e do Adolescente), projeto Reaproveitamento da água utilizada durante o processo de reciclagem de plástico (MMP Comercial Industrial de Plásticos Ltda.), projeto Espaço Verde (Associação Cristã de Moços de São Paulo), projeto Meio ambiente é papo de jovem – Vivências para a conservação ambiental em Guarulhos (Secretaria de Meio Ambiente – Zoológico de Guarulhos, CEA Bosque Maia, Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e Parque Estadual da Cantareira – Núcleo Cabuçu), projeto Biblio recicla e compostagem na biblioteca Monteiro Lobato), projeto Resgate sem fronteiras – Ação humanitária, ação animal e ação ambiental (Resgate Sem Fronteiras), Projeto Saberes em casa (Secretaria de Educação), projeto Oficina Terrário fechado (Secretaria de Meio Ambiente), projeto Eficiência energética (ONG Casa Dos Velhos Irmã Alice), projeto Roteiros didáticos de educação ambiental (Secretaria de Educação), projeto Óleo do bem (Cummins Brasil Ltda.), projeto Sementes do futuro (Instituto Kaleo), Projeto Educação ambiental e práticas sustentáveis do Cursinho Comunitário do Pimentas, projeto Metalúrgicos em ação construindo o caminho para um futuro sustentável (Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região), projeto Estratégias sustentáveis em defesa e preservação do meio ambiente (Faculdade De Guarulhos | Grupo Uniesp), projeto Laborterapia ONG Instituto Ressurreição), projeto Programa Ambienta Saúde (Secretaria da Saúde), projeto Segregação de resíduos primaveras (Comunidade Santa Rita de Cássia Ltda.), Educação e mudanças climáticas – O que temos para falar sobre isso? Uma perspectiva da pedagogia (Câmara Municipal de Guarulhos – CTPP Meio Ambiente e Escola Kuan Yin), ação Contribuindo na luta contra as mudanças climáticas (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil), ação Construindo brinquedos com materiais alternativos e reutilizáveis (Núcleo Assistencial Anália Franco – Unidade III), ação Na Câmara: semeando sustentabilidade e protegendo o clima (Câmara Municipal de Guarulhos), programa Reciclação (CTPP Meio Ambiente), ação Eu cuido, você cuida, nós cuidamos! (Associação Casa de Convivência Nossa Senhora Rainha da Paz, ação Construindo o futuro – Conhecer para preservar (Instituto Cultural e Esportivo Meu Futuro), ação Combate às mudanças climáticas – Compostagem (Cursinho Comunitário do Pimentas), Conscientização sobre mudanças climáticas e atitudes simples que colaboram para diminuir o impacto humano no dia a dia (Asseag – Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos de Guarulhos), Quem tem o dever de preservar o meio ambiente? (UBS Nova Bonsucesso).

Ganhadores dos tablets

Iniciativa científica – Esquistossomose (Bruna Lima Leme e Raissa);

Ensino público – Curso de sustentabilidade para adultos CEU Bonsucesso;

Iniciativa cidadã – Juventude e Lixo Zero Guarulhos (Gabriela Gonçalves Arispes, Henrique Ribeiro e Ana Bento);

Ensino privado – Importância da reciclagem para preservação da saúde do nosso planeta (Colégio Faraós);

Iniciativa institucional – Conscientização sobre as mudanças climáticas e atitudes simples que colaboram para diminuir impacto humano no dia a dia (Associação dos Engenheiros Agrônomos e Arquitetos de Guarulhos).