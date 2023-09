Golpe: fiéis depositaram R$ 2 milhões para pastores em troca de bênção financeira

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal identificou que um grupo de fiéis depositou valores que alcançaram a marca dos R$ 2 milhões em troca de bênção financeira em contas de pastores.

A Operação Falso Profeta cumpriu dois mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão contra uma organização suspeita de aplicar golpes em mais de 50 mil vítimas no Brasil e até no exterior. Um dos alvos é o líder do grupo, Osório José Lopes Júnior.

Apenas no intervalo de cinco anos, a quadrilha movimentou ao menos R$ 156 milhões. Foram identificadas cerca de 40 empresas fantasmas e de fachada, e mais de 800 contas bancárias suspeitas. A Justiça autorizou bloqueio de R$ 30 milhões das contas bancárias e tirou do ar páginas e perfis hospedados na internet. As vítimas eram induzidas a investir quantias em dinheiro com a promessa de recebimento futuro de quantias milionárias.

Os golpistas abordavam as vítimas, em sua grande maioria evangélicas, pelas redes sociais e invocavam uma teoria conspiratória apelidada de “Nesara Gesara” para convencê-las a investir suas economias em falsas operações financeiras ou falsos projetos de ações humanitárias. Havia promessa de retorno financeiro imediato e rentabilidade estratosférica.