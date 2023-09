Pesquisa mostra quais nomes a população rejeita para prefeito de Guarulhos

Em qual candidato você não votaria? Esta foi a pergunta feita pelo Instituto Real Time Big Data/Folha Metropolitana para mil guarulhenses sobre as eleições para prefeito de Guarulhos em 2024.

Depois de governar a cidade por 16 anos, o Partido dos Trabalhadores (PT) é a legenda com candidatos que os guarulhenses não querem de jeito nenhum assumindo a prefeitura. Dessa forma, no topo da lista dos mais rejeitados está o deputado federal Alencar Santana (PT) com 44%, seguido pelo também petista e ex-prefeito de Guarulhos, Elói Pietá, com 42%.

Em terceiro lugar aparece o deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos) com 37%, que já concorreu às eleições anteriormente, mas não conseguiu chegar ao Paço Municipal.

Em quarto lugar está o atual secretário de Governo, Edmilson Americano (PSD), com 24%; ele é seguido pelo deputado estadual Márcio Nakashima (PDT) que empata com Ticiano Americano (Cidadania), atual vereador e presidente da Câmara Municipal, ambos com 19%.

O também vereador Lucas Sanches (PP) é o sexto mais rejeitado entre os guarulhenses, com 18%. Na sequência, empatados aparecem o atual secretário de Meio Ambiente, Thiago Surfista (PSD), e o vice-prefeito Professor Jesus (Podemos), ambos com 16% de rejeição.

Na última posição está a empresária, também derrotada nas eleições passadas, Fran Corrêa (PSDB) com 15% de rejeição entre os guarulhenses.

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 14 de setembro. Foram entrevistadas mil pessoas e o nível de confiança dos resultados apresentados é de 95%. A margem de erro oscila em três pontos percentuais, para mais ou para menos.