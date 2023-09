Pesquisa Real Big Data mostra as intenções de voto para Prefeitura de Guarulhos

Pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data/Folha Metropolitana mostra as intenções de voto para os candidatos a prefeito de Guarulhos nas eleições de 2024.

Na pesquisa estimulada, cenário 1, onde o candidato do PT é Elói Pietá, o nome do petista aparece em primeiro lugar com 29%, Jorge Wilson (Republicanos) em segundo com 19%, seguido por Márcio Nakashima (PDT) em terceiro com 14%, Americano (PSD) em quarto lugar com 8% e Lucas Sanches (PP) em quinto com 5%.

Já na estimulada, cenário 2, onde o candidato petista é Alencar Santana, temos em primeiro lugar Jorge Wilson (Republicanos) com 21%, seguido por Márcio Nakashima (PDT) em segundo lugar com 16%, Americano (PSD) em terceiro com 10%, Alencar (PT) com 8% em quarto lugar e Lucas Sanches (PP) em quinto com 7%.

No cenário 3, ainda na estimulada, com Alencar sendo o candidato petista, em primeiro lugar aparece Jorge Wilson (Republicanos) com 20%, seguido por Márcio Nakashima (PDT) em segundo com 14%, Alencar Santana (PT) 8% em terceiro, Americano (PSD) em quarto com 7%, Lucas Sanches (PP) também com 7%, Fran Corrêa (PSDB) 5%, Thiago Surfista (PSD) 4%, Professor Jesus (Podemos) 4% e Ticiano Americano (Cidadania) 3%.

Por fim, no cenário 4, em pesquisa estimulada onde Elói Pietá aparece como o candidato do PT, o petista lidera com 26%, seguido por Jorge Wilson (Republicanos) em segundo lugar com 16%, Márcio Nakashima (PDT) em terceiro com 11%, Americano (PSD) em quarto lugar com 7%, Fran Corrêa (PSDB) 5%, Lucas Sanches (PP) 5%, Thiago Surfista (PSD) 4%, Professor Jesus (Podemos) 3% e Ticiano Americano (Cidadania) 3%.

Em relação a rejeição, Alencar (PT) lidera com 44%, seguido por Elói Pietá (PT) 42%, Jorge Wilson (Republicanos) 37%, Americano (PSD) 24%, Márcio Nakashima (PDT) 19%, Ticiano Americano (Cidadania) 19%, Lucas Sanches 18%, Thiago Surfista (PSD) 16%, Professor Jesus (Podemos) 16% e Fran Corrêa 15%.

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 14 de setembro. Foram entrevistadas mil pessoas e o nível de confiança dos resultados apresentados é de 95%. A margem de erro oscila em três pontos percentuais, para mais ou para menos.