21ª Temporada da Truta da Região de Visconde de Mauá (RJ) retorna com chefs renomados

Reginaldo Pupo

O início da primavera traz ótimas notícias para o circuito gastronômico da região Sul-Fluminense. Começa dia 4 de outubro, em um dos destinos turísticos mais bonitos do Brasil, a 21ª Temporada da Truta da Região de Visconde de Mauá.

Promovido pela Região de Visconde de Mauá Convention & Visitors Bureau, o evento reúne, há mais de duas décadas, chefs renomados que promovem cursos, workshops, palestras e aproveitam a qualidade do pescado local para capacitar equipes, aprimorar menus e as condições de preparo de uma iguaria regional, a truta. O resultado é um menu elaborado, sofisticado e produzido com receitas muito especiais para serem apreciadas pelos turistas e visitantes da região.

Foram três longos anos de ausência, após um período de reorganização mundial, devido à pandemia. Mas o retorno promete novidades no formato e na estrutura. Esta edição vai contar com um workshop com Duda Ribeiro, chef professor no Le Cordon Bleu-RJ e jurado do Bocuse d’Or, a Copa do Mundo de Gastronomia, em 2023; além de Paulo Araújo, chef executivo do Embaúba Boutique Hotel e representante brasileiro no International Catering Cup, no Sirha, Lyon, nos anos de 2017, 2019 e 2023.

Do workshop ministrado pelos chefs sairá a inspiração para novas receitas e pratos que serão degustados em uma confraternização com todos os participantes, dia 18 de outubro. E no dia 26 de outubro haverá o coquetel de Abertura Oficial da 21ª Temporada de Truta da Região de Visconde de Mauá com autoridades locais, chefs e participantes no Restaurante Vila Oliva.

Crianças da comunidade farão imersão no mundo da truta

Além da degustação dos novos pratos criados pelos participantes também haverá a participação das crianças da comunidade. Alunos de quatro escolas públicas locais terão a oportunidade de fazer uma imersão no universo da truta conhecendo o Trutário Truta Rosa, no Vale da Santa Clara, e participando de uma oficina gastronômica com o chef do Restaurante Babel, André Murray, e Leo Nascimento, coordenador de pesquisa e também do Centro de Visitantes do PIN (Parque Nacional do Itatiaia), gerido pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Uma oportunidade perfeita para a criançada aprender desde cedo a importância da truta para a localidade.

Uma iguaria nacional, saudável e deliciosa

Esta deliciosa imersão gastronômica tem como ponto de partida um peixe que se reproduz nas águas mais puras e geladas das cabeceiras dos rios da região de Visconde de Mauá. Obra prima da natureza, a truta é o carro chefe da alta gastronomia desenvolvida no local e virou assinatura dos pratos mais sofisticados da montanha. Outra deliciosa experiência que fará parte do evento é a harmonização de vinhos com os novos pratos criados pelos chefs. Tudo para deixar o resultado final ainda mais saboroso.

De sabor delicado e muito saudável, esta caprichosa espécie de salmonídeo exige condições muito especiais para se reproduzir. A água precisa ser gelada, puríssima e corrente, características presentes nas nascentes, rios e corredeiras da Serra da Mantiqueira. Este ambiente tão peculiar lhe confere assim um grau altíssimo de limpeza.

Peixe de água doce e da mesma família do salmão, a truta tem entre seus principais benefícios uma alta concentração de Ômega 3, óleo que previne doenças cardiovasculares, que equilibra os níveis de colesterol no sangue, promove saúde para o coração e ainda colabora com a perda de peso controlada. Muito bom para o organismo.

Duda Ribeiro

Atuou como Chef Professor no Le Cordon Bleu RJ. Formado em Gastronomia pela Estácio de Sá com a chancela do Instituto francês “Alain Ducasse Formation”.

No Brasil passou pelas cozinhas do Troigros RJ/SP, e na França pela Maison Troigros, La Maisin de Bois de Marc Veyrat, Potel et Chabot e Mirazur (eleito como o melhor restaurante do mundo segundo a revista inglesa The Restaurant 2019).

Representou o Brasil no Bocuse d’Or, a “Copa do Mundo de Gastronomia” na categoria de Catering (ICC 2019), deixando o país entre o top 10 mundial. Em 2023 voltou a competição como jurado de degustação do Brasil.

Paulo Araújo

Chef executivo do Embaúba Boutique Hotel. Representou o Brasil no International Catering Cup, no Sirha, Lyon,em 2017 e 2019 e 2023.

Cearense formado em Gastronomia pelo Unirio, iniciou a carreira na gastronomia aos 15 anos, como auxiliar de cozinha. Trabalhou na hotelaria, restaurantes no Rio de Janeiro, até chegar ao Le Bon Café, em 2001, onde assumiu a chefia de cozinha, com apenas 22 anos. Foi chef executivo e sócio do restaurante Nori, no Leblon, RJ, chef executivo na Encanteria, em Niterói, e chef do Itacoa, no Leblon, RJ. Atualmente também sócio do Studio dos Chefes Gastronomia e Consultoria. Trabalha com eventos, ministra aulas e consultorias em todo Brasil.

SERVIÇO:

Programação da 21ª Primeira Temporada de Montanha

Período: 4 outubro de 2023 a 25 de novembro de 2023

Local: Região de Visconde de Mauá-RJ

Abertura:

*4 de outubro – 4a feira: Workshop com os chefs Duda Ribeiro e Paulo Araújo

(Evento só para os Chefs e participantes)

Local: Trutário Truta Rosa- Vale da Santa Clara

Endereço: Estrada da Santa Clara – Horário: de 9 às 17hs

*18 de Outubro- 4a feira: Confraternização dos Chefs

Local: Trutário Truta Rosa

Endereço: Estrada da Santa Clara s/n – Vale da Santa Clara

*26 de Outubro -5a feira: Coquetel de Abertura Oficial da Temporada

Local: Restaurante Vila Oliva

Endereço: Estrada da Mauá- Rio Preto. Km 8,5 – Ao lado da Pousada Mauá Brasil

*25 de novembro- Sábado: Encerramento da temporada