Deputado quer reduzir expediente do servidor público em dias quentes

O deputado distrital Daniel de Castro (PP) apresentou um projeto de lei que visa trazer a redução do expediente de funcionários públicos junto com o horário das escolas públicas, em dias quentes. O projeto de lei diz que quando a temperatura estiver igual ou superior a 35°C os alunos e professores tenham este afastamento.



A proposta foi apresentada com a redução sendo em duas horas por turno nas escolas públicas, no período das 08h às 14h e para o deputado, esse horário reduzido é o suficiente para que os funcionários descansem e se refresquem, evitando problemas por conta das altas temperaturas.



O mesmo projeto, apresenta que os servidores que trabalharem nos dias de alta temperatura possam ter a compensação de horário para que não sejam prejudicados e que seja usufruída em até 30 dias. O projeto de lei ainda afirma que a redução do consumo de energia elétrica e de água pode gerar uma redução nas constas mensais, representando uma economia de gastos para o Distrito. Este projeto foi apresentado na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

