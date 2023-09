Mais de 10 avenidas de São Paulo devem receber faixa azul para motos nos próximos dias

Após liberação Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) a Prefeitura de São Paulo aprovou a ampliação do projeto de faixa azul em mais de dez vias, faixa que é destinada para uso de motociclistas durante o tráfego dos demais veículos. Atualmente a avenida dos Bandeirantes e a 23 de maio na Zona Sul são as únicas que contam com a sinalização especial no asfalto.



O prefeito Ricardo Nunes (MDB) irá realizar o anúncio da ampliação na tarde de hoje em um evento para a imprensa. Os dados da prefeitura apresentam que não houve nenhuma morte de motociclistas desde que foram implementadas nesses locais.



Dez vias serão beneficiadas nas diferentes regiões, entre elas:



Zona Oeste

Avenida Sumaré

Avenida Paulo VI

Avenida Brigadeiro Faria Lima



Zona Sul

Avenida das Nações Unidas, nos dois sentidos da via

Avenida Miguel Yunes



Zona Norte

Avenida Zaki Narchi

Luiz Dumont Villares



Zona Leste

Avenida do Estado – Ligação do ABC até à região central

Avenida Jacu-Pêssego

Avenida Vice-Presidente José Alencar Gomes da Silva

- PUBLICIDADE -