Estudo traz novos dados acerca dos prejuízos ocasionados pelo excesso de burocracia

De acordo com um estudo elaborado pela Deloitte a pedido da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a ineficiência burocrática pode custar cerca de R$ 59 bilhões à construção brasileira até 2025. Intitulado: “Burocracia na construção: o custo da ineficiência nos processos”, o levantamento foi realizado entre março e abril deste ano e ouviu 40 executivos das maiores empresas de Construção Imobiliária e de Infraestrutura que atuam no Brasil afim de identificar os principais desafios burocráticos que afetam projetos de construção no país.

No ranking dos maiores entraves destaca-se a liberação de um projeto; aprovação de documentos nas prefeituras e o prazo demorado nos órgãos públicos. O processo que envolve assinatura, revisão ou aprovação da documentação nos órgãos públicos, foi lembrada por 68% dos respondentes de Construção Imobiliária e por 43% em Infraestrutura. Ainda, 53% dos entrevistados de Construção Imobiliária e 65% dos de Infraestrutura apontaram o desalinhamento entre órgãos e esferas públicas como grande desafio.

Para Gabriel Loschiavo, advogado e executivo da A2 Soluções, uma das principais empresas do setor de assessoria para empresas em serviços burocráticos e paralegais, a falta sincronização das informações em um ambiente digital é um dos maiores problemas que a A2 busca resolver. “Embora a nossa atuação direta não reduza diretamente a burocracia, atuamos intermediando estes trâmites junto a órgãos públicos brasileiros, permitindo que a empresa foque exclusivamente na sua operação e perca menos tempo com processos. Infelizmente, hoje, a realidade brasileira em todas os setores envolve uma prestação de serviços rudimentar e com uma integração ainda substancialmente incipiente” – resume Loschiavo.

A título de referência: o Governo Federal do Brasil possui mais de 300 órgãos regulatórios e o Governo Estadual mais centenas deles, não é à toa que muitas empresas ficam à deriva, apenas esperando prazos, com significativos entraves à sua atividade empresarial, o que contribui para um cenário de aumento de prejuízos. “Algo extremamente contraditório em um mundo em que se fala tanto em compliance, gestão e governança” – pontua.

Ainda de acordo com o estudo, na Construção Imobiliária, a demora para realização de fiscalização e vistorias e os processos cartorários (ambos para 53% dos entrevistados); e os diferentes códigos de obras (ou a falta deles) nas esferas municipais (42%) são os maiores entraves. Já em relação aos desafios específicos da área de Infraestrutura, se destacam os processos licitatórios, apontados por 65%; aprovações ambientais (40%). “Sendo assim, nosso serviço acaba sendo peça-chave na engrenagem do sistema, fornecendo suporte para diversos processos burocráticos de uma empresa, independentemente de seu ramo, à medida em que elas seguem focadas na sua operação” – argumenta o executivo.

Segundo o levantamento, 33% das organizações já experimentaram processos completamente digitais e reportaram melhora significativa no tempo de aprovação. Assim, à medida em que o setor continua a evoluir e enfrentar novos desafios, a demanda por serviços de natureza paralegal está em constante crescimento. “Esse crescimento é fruto da busca das empresas por maneiras mais eficazes de lidar com processos tão morosos. Afinal, além dos prejuízos financeiros que as empresas encontram pelo excesso de burocracia, o prejuízo decorrente do capital humano é enorme, já que é preciso dispor de equipe dedicada para aprovar, validar, cadastrar e atualizar registros, além de inúmeros dados e informações legais em diversos órgãos” – alerta Gabriel Loschiavo.

Loschiavo complementa dizendo que é intrigante saber o quanto a tecnologia está evoluindo e que pouco se faz para agregar soluções tecnológicas a estes processos. “Existe um leque de soluções para melhorar a eficiência operacional, mas é preciso querer. E nós entendemos que quando aplicadas corretamente, elas simplificam processos, automatizam tarefas repetitivas, eliminam a papelada desnecessária, resultando em maior produtividade e redução da burocracia dentro das suas empresas” – conclui o advogado e sócio da A2 Soluções.