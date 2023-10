Fio pendurado faz jovens serem arremessados de moto

Os jovens foram arremessados da motocicleta ao passar por uma rua onde tinha um fio de telefonia pendurado. O motociclista que estava na direção não conseguiu visualizar o fio solto.



De acordo com informações, por conta dos caminhões que passam no local fazendo uma conversão larga e faz com que pegue os fios de telefonia, internet e energia. Os dois homens foram socorridos por pessoas que estavam próximas do local até a chegada do resgate. O caso aconteceu em Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo.

