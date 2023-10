Negociando a Justiça

Em meio ao panorama global de sistemas judiciais, um instituto intrincado e controverso assume protagonismo: o Plea Bargaining, ou “negociação de culpabilidade”. Este mecanismo, transcende fronteiras e se adapta a diferentes sistemas legais, não apenas moldado como narrativas judiciais, mas também desafiando concepções fundamentais de justiça. Trata-se de um procedimento no qual acusados, promotores de Justiça e defensores convergem em um terreno complexo de acordos judiciais, moldando a narrativa do que será levado ao tribunal de maneira singular.

Nos EUA, esse instituto alcançou seu ápice de complexidade com o caso Santobello v. Nova York, ocorrido em 1971. Durante as negociações de colaboração premiada, o réu e promotor de justiça chegaram a um acordo em que ele se declararia culpado em troca de uma recomendação de uma sentença mais leve. No entanto, após Santobello ter assumido a culpa, o promotor não manteve a recomendação previamente acordada. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a quebra de um acordo de colaboração premiada viola princípios fundamentais de equidade e justiça, estabelecendo assim princípios importantes sobre a integridade nas negociações de acordos judiciais.

No entanto, o que parece ser um exemplo de eficiência judicial que abarca 90 a 95% dos processos judiciais nos EUA é, ao mesmo tempo, um terreno fértil para críticas. A expansão do Plea Bargaining para além das fronteiras americanas revela uma série de adaptações culturais e legais. No Brasil, a colaboração premiada surge como uma ferramenta contra a corrupção, como evidenciada na Operação Lava Jato, mas com nefastos reflexos negativos pela má condução do instituto por juízes e membros do Ministério Público.

O procedimento em si é uma coreografia elaborada, uma dança que envolve negociações entre acusação e defesa, a apresentação formal de propostas e audiências de facilidades de culpa. Contudo, a complexidade reside na aplicação desses procedimentos a tradições jurídicas específicas.

Os defensores do Plea Bargaining enaltecem sua eficiência em aliviar tribunais congestionados, economizar recursos e facilitar a colaboração. No entanto, as críticas ecoam em várias regiões. Há questões fundamentais sobre a pressão sobre a confiança para aceitar acordos, a possibilidade de justiça superficial em prol da eficiência e a desigualdade na aplicação dessa prática.

O Plea Bargaining transcende o status de uma prática legal. Ele é um espelho da complexidade inerente à administração da justiça global, onde cada negociação, cada acordo, delineia a busca constante por um equilíbrio delicado entre eficiência e equidade. À medida que diferentes nações se adaptam e moldam essa prática, elas confrontam questões fundamentais de ética e justiça, pintando um retrato complexo da busca pela verdade em um mundo de compromissos negociados.

No cenário da justiça negociada no Brasil, um eco perturbador ressoa na ausência de um ator crucial: a vítima e seu advogado. Em um texto legal que delineia os contornos dessa prática, é notável a omissão flagrante quanto à previsão da atuação desse representante legal da vítima. O silêncio da vítima, mais uma vez, é surdecedor. Enquanto o sistema se concentra nas negociações entre acusado e acusação, a parte mais vulnerável dessa ameaça, a vítima, é relegada à obscuridade. A ausência de uma disposição clara para o papel do advogado da vítima deixa um vácuo significativo, privando a parte afetada de uma voz ativa e representação adequada.

A vítima, muitas vezes já vulnerável diante do sistema jurídico, enfrentou agora não apenas o trauma do delito, mas também a marginalização no processo de negociação.

Em uma sociedade que almeja uma justiça eficaz e equitativa, a lacuna na legislação que permitiria a atuação do advogado da vítima no âmbito da justiça negociada é um ponto de reflexão urgente. A vítima não pode ser relegada ao papel de mera espectadora, especialmente em um processo que moldará o desfecho do caso.

Afinal, a verdadeira justiça não é apenas uma negociação entre acusado e acusação, mas uma busca coletiva pela restauração dos danos, um ideal que só pode ser realizado quando a voz da vítima não é mais subestimada ou ignorada.

