Roberta Miranda se apresenta no Sesc Guarulhos

A música sertaneja chega em grande estilo ao ginásio do Sesc Guarulhos. No dia 14 de outubro a Rainha da música sertaneja apresenta o show #ARainhaTaOn, no qual apresenta sucessos produzidos ao longo de uma carreira de mais de 37 anos na música.

Roberta Miranda

Neste show a Rainha da música sertaneja traz diversos sucessos da carreira, como as músicas Majestade, o Sabiá, Vá com Deus e Eu te amo, te amo, te amo. Roberta também homenageia outras artistas, interpretando canções de Rita Lee, Marília Mendonça, Marisa Monte e Marina Lima.

Roberta Miranda é paraibana, nascida em João Pessoa. Desde muito jovem, soube que queria seguir carreira na música. Aos 16 anos, começou a se apresentar em bares, e logo fez abertura de shows de outros artistas, como Fafá de Belém. Compôs diversas canções, que foram oferecidas a gravadoras. Até que, com Majestade, o Sabiá, conseguiu uma gravação, que se tornou um sucesso na voz de Jair Rodrigues. Seu talento como compositora finalmente era reconhecido, e Roberta logo teve a oportunidade de mostrar sua voz. Lançou o primeiro disco, Volume 1, em 1986. O álbum fez grande sucesso trazendo, entre outras, as músicas Meu Dengo, Chuva de Amor e São tantas coisas. O álbum a tornou a primeira artista da música popular brasileira a vender mais de 1,5 milhão de cópias, recebendo os Discos de Ouro e de Platina. Com o álbum seguinte, Volume 2, Roberta trouxe um de seus maiores sucessos: Vá com Deus. Neste momento, seu nome já era conhecido, e Roberta fez diversas apresentações Brasil afora. Sua crescente popularidade lhe rendeu o título de Rainha da música sertaneja.

Roberta Miranda registra uma discografia de 20 álbuns, 6 DVDs e 700 composições. Teve 5 indicações ao Grammy Latino, e ocupa a quarta posição de cantoras brasileiras em número de discos vendidos. Além do Brasil, se apresentou em países da África, Europa e América Latina.

Dia 14 de outubro. Sábado às 20h.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência); R$ 12,00 (credencial plena: trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

SESC GUARULHOS

Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, nº 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos – SP

Telefone: (11) 2475-5550

Horário de funcionamento

De terça a sexta, das 9h às 21h30. Sábados das 9h às 20h. Domingos e feriados das 9h às 18h.

Estacionamento

Capacidade limitada. Respeite sempre as vagas preferenciais.

Valores: R$ 5,50 a primeira hora e R$ 2 por hora adicional (Credencial Plena) R$ 12 a primeira hora e R$ 3 por hora adicional (Outros)