ConectaGRU: aplicativo inteligente revoluciona a comunicação nas escolas da rede municipal

A Prefeitura de Guarulhos realizou nesta segunda-feira (30), no Teatro Adamastor, o evento de lançamento do aplicativo ConectaGRU, ferramenta que vai facilitar ainda mais a comunicação entre as escolas e os responsáveis pelos alunos, ao oferecer um canal de comunicação direto e gratuito com a rede municipal, de forma a aproximar toda a comunidade escolar da Secretaria de Educação e da Prefeitura.

O aplicativo garante ainda mais segurança e acompanhamento mais próximo do rendimento e da rotina escolar pelas famílias, em tempo integral. “O aplicativo, disponível para todos os alunos das redes própria e parceira, vai agilizar ainda mais o trabalho das escolas, proporcionando verdadeira revolução ao unir informações essenciais para que os responsáveis possam acompanhar mais de perto o desenvolvimento dos alunos e resolver mais coisas ao mesmo tempo”, explicou o prefeito Guti.

O Chefe do Executivo enfatizou ainda que “o ConectaGRU é parte de um projeto de conexão de cidades inteligentes, que une diversos serviços oferecidos pela municipalidade aos guarulhenses”. Também compareceram ao lançamento o vice-prefeito e secretário de Cultura, Professor Jesus, o secretário de Educação, Alex Viterale, e a subsecretária da pasta, Fábia Costa.

Funcionalidades

Além das funcionalidades já disponíveis no ConectaGRU como frequência, alimentação escolar, informações sobre reuniões, feriados, datas comemorativas e o calendário completo de eventos da escola durante todo o ano letivo, entre outras, no próximo ano também será possível acompanhar em tempo real a rota do transporte escolar e as atividades complementares com acesso ao conteúdo do Programa Mais Futuro, links do Programa Saberes em Casa e atividades disponibilizadas pelo Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP).

“Com o ConectaGRU, a Prefeitura de Guarulhos e a Secretaria de Educação buscam transparência e comunicação em tempo real com as famílias e responsáveis, o que vai garantir ensino de qualidade a todos os alunos da rede municipal. Por isso, a participação das famílias é de extrema importância, sobretudo para estreitar e fortalecer vínculos”, explicou Viterale.

O aplicativo conta com autenticação de acesso, que garante a segurança, a privacidade e a integridade dos dados dos usuários, além de proteger informações sensíveis e evitar acesso não autorizado, dando ao cidadão confiança para o uso do app. Tal recurso contribui para a construção de uma experiência protegida e de credibilidade, essencial para estimular a adesão e o uso contínuo por parte dos responsáveis.

Gratuito, o app já está disponível para download nas lojas de aplicativos Apple Store e Google Play. Para acessá-lo com segurança, o usuário deve criar uma senha personalizada, que deverá ser inserida na tela de login da plataforma, junto com o CPF ou e-mail do responsável, a fim de identificá-lo para o sistema.