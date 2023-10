Estudantes terão gratuidade no transporte municipal de Guarulhos para as provas do Enem 2023

Os estudantes de Guarulhos que irão prestar as provas do Enem 2023 neste e no próximo domingo (dias 5 e 12), serão isentos do pagamento da passagem nos ônibus municipais, das 9h às 13h e das 16h30 às 22h, para a locomoção até o local do exame. Trata-se do projeto Ônibus Livre Enem, cujos objetivos são estimular o comparecimento dos vestibulandos às provas e evitar abstenções em razão de dificuldade financeira, lançado pelo prefeito Guti nesta segunda-feira (30), na presença de uma plateia de 160 jovens, no auditório da Secretaria de Educação, no Macedo.

“Vamos elaborar um projeto de lei para que a gratuidade no Enem vire uma política permanente e ocorra em todos os anos. Estamos facilitando para que todos os estudantes tenham acesso aos locais de prova e contribuindo para que prossigam com seus objetivos de seguir nos estudos universitários”, afirmou Guti.

A gratuidade nos ônibus para os vestibulandos nas provas no Enem são um marco para a cidade. “É uma grande conquista histórica em Guarulhos. A desigualdade social não pode atrapalhar o direito do jovem sonhar e a possibilidade de mudar de vida”, disse o subsecretário da Juventude, Cesar Sousa.

Morador do Jardim Giovana, na região do Pimentas, o estudante Gustavo Santos, de 17 anos, está no último ano do ensino médio e deseja ser designer. “Acho super importante a tarifa ser gratuita porque a passagem pesa no bolso e às vezes os jovens da periferia têm que andar a pé para lugares muito distantes para fazer a prova,” relatou o aluno da EE Louise Braille.

A iniciativa conta com a parceria da Guarupass, associação de empresas concessionárias de transporte público do município. “Apoiamos projetos assim porque vivemos a cidade, sabemos seu potencial e do que ela necessita. Temos que fazer a nossa parte e contribuir nas questões sociais”, disse Marcio Pacheco, presidente da associação.

Ônibus Livre Enem

O projeto ônibus Livre Enem é uma iniciativa da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, que se baseou na participação de jovens no Enem em 2021, ano de retomada das provas presenciais após a pandemia. Naquele ano, 53% dos cerca de 15 mil estudantes guarulhenses inscritos solicitaram a isenção da taxa de inscrição de 85 reais por serem estudantes de baixa renda.

Por sua vez, a abstenção de estudantes do município na edição de dois anos atrás foi de 33%, o que significa que apenas cerca de 10 mil compareceram nos dois dias de exame, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia federal responsável pelo Enem.

A cerimônia contou também com a participação do vice-prefeito e secretário de Cultura, Professor Jesus, do chefe de Gabinete, Maurício Segantin, além de representante da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana.

Documentos necessários

Para obter o benefício, os vestibulandos do Enem deverão apresentar o comprovante de inscrição na prova e um documento oficial com foto (pode ser documento digital) ao condutor. Não serão aceitos comprovantes de inscrição de anos anteriores nem os que estiverem com os dados do estudante ilegíveis.