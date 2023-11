GCM prende homem por furto em comércio na avenida Paulo Faccini

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu na manhã desta quarta-feira (15) um homem por furtar artigos de utilidade doméstica de um estabelecimento comercial na avenida Paulo Faccini. O autor foi flagrado por funcionários da loja no momento da prática criminosa e tentou fugir com os materiais, mas foi detido por agentes em serviço no posto do Bosque Maia.

Representantes do comércio reconheceram os produtos e o autor e foram escoltados ao 1º Distrito Policial para apreciação da autoridade, que após oitivas elaborou boletim de ocorrência por furto, artigo 155 do Código Penal. O autor ficou detido e à disposição da Justiça.