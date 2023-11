GCM prende homem por furto de veículo no Jardim Eugênia

Agentes da ronda ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na noite desta quinta-feira (16) na rua Segundo-Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, no Jardim Eugênia, por furto de veículo.

A equipe cumpria ordem de serviço determinada pelo comando-geral da GCM com vista a crimes contra o patrimônio pela região da Vila Galvão, do Jardim Vila Galvão e da Vila Rosália e adjacências quando deparou com o suspeito em um veículo Fox Prata. O comportamento do acusado despertou a atenção dos agentes, principalmente porque ele tentou dispensar um objeto, identificado posteriormente como módulo veicular utilizado para práticas ilícitas.

Foi constatado também que o painel e o miolo da ignição estavam avariados e com a fiação exposta, configurando uma ligação direta. Em levantamento feito pela Central 153, a proprietária foi localizada e orientada a comparecer ao 1º Distrito Policial, onde os encaminhamentos foram dados pela autoridade de plantão com a lavratura de boletim de ocorrência por furto qualificado e de entrega do bem à proprietária. O acusado ficou detido e à disposição da Justiça.