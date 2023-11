GCM presta atendimento pré-hospitalar a adolescente vítima de atropelamento

Na tarde de sexta-feira (17) a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prestou atendimento pré-hospitalar a uma adolescente de 15 anos vítima de atropelamento na rua Mineápolis, no Jardim Almeida Prado. Os agentes em patrulhamento de área atenderam prontamente ao chamado de emergência à vítima, encontrada caída no solo com escoriações pelo corpo e fortes dores no tornozelo esquerdo.

A adolescente não soube identificar o autor do atropelamento, que fugiu sem oferecer socorro. A equipe fez o primeiro atendimento, acionou o Samu e sinalizou a área para preservar a segurança da vítima até a chegada do resgate.

Após os cuidados médicos os agentes apresentaram a ocorrência no 7º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão lavrou boletim de ocorrência por acidente de trânsito com vítima e instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido e tentar identificar o autor do crime de omissão de socorro. A adolescente foi socorrida e se recupera no hospital, acompanhada da mãe.