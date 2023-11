SP recebe o maior evento de skate street do mundo

O melhor do skate street mundial estará reunido no Ginásio do Ibirapuera entre os dias 2 e 3 de dezembro para a disputa final do SLS Super Crown World Championship, evento organizado pela Street League Skateboarding (SLS) e promovido pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. O campeonato determina o melhor atleta do skate street do mundo no feminino e masculino.

Esse é o segundo ano seguido que o SLS Super Crown World Championship desembarca no Brasil: em 2022, ele foi sediado no Rio de Janeiro e teve como campeões Rayssa Leal, no feminino, e o português Gustavo Ribeiro, no masculino. Rayssa, aliás, é presença certa na edição deste ano. A atleta de 15 anos, medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, já venceu seis etapas da SLS na carreira.

“Estamos orgulhosos, como Governo e Secretaria, de poder sediar a final de um campeonato mundial de skate na capital do nosso Estado. São eventos como este que valorizam e incentivam a prática esportiva para todos os públicos, despertando o interesse de cada vez mais atletas”, destacou a secretária de Esportes do Estado de São Paulo, coronel Helena Reis.

O SLS Super Crown World Championship é o evento mais importante do skate street mundial e acontece anualmente desde 2010. A competição é realizada ao longo do ano em etapas ao redor do mundo até chegar à grande final, que define o campeão mundial. Na atual temporada, a SLS fez escalas em Chicago, Tóquio e Sydney antes de encerrar os trabalhos em São Paulo. A expectativa para este ano é de público superior aos 11 mil que lotaram o Parque Olímpico do Rio de Janeiro em 2022, um recorde na história do campeonato.