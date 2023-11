Distrito Turístico Serra Azul avança na criação de uma Associação e lança selo para fortalecer identidade da região

No começo desta semana, a Câmara Municipal de Vinhedo aprovou o Projeto de Lei que autoriza o ingresso do Município na Associação de Apoio ao Distrito Turístico Serra Azul, que será criada para dar personalidade jurídica ao seu Conselho Gestor. Com representantes da sociedade civil (empreendimentos) e com a participação dos Municípios, a Associação terá um orçamento próprio para fortalecer a implementação do DTSA.

Além disso, o Comitê de Comunicação do DTSA lançou um selo para fortalecer o conjunto de empreendimentos dos municípios que o integram (Itupeva, Vinhedo, Jundiaí e Louveira). A expectativa é que o selo se torne um símbolo de qualidade e excelência, refletindo o compromisso de oferecer o turismo, lazer e a hospitalidade.

O novo selo servirá como um marco distintivo nas campanhas publicitárias dos empreendimentos da região, e também nas comunicações oficiais das prefeituras locais, para criar uma identidade visual unificada.

A criação da Associação e a implementação desse selo reforçam a imagem do Distrito Turístico como uma entidade coesa e atraente, com potencial para atrair investimentos, aumentar o fluxo turístico e impulsionar a economia local. Além disso, ajuda na preservação e promoção do patrimônio cultural e natural da região.

Sobre o DT Serra Azul

Formado pelos municípios de Itupeva, Jundiaí, Louveira e Vinhedo, o distrito turístico de Serra Azul inclui um complexo de parques temáticos e centros de compras. A região deve receber R$ 1,8 bilhão da iniciativa privada até 2026 e gerar 7,4 mil novos empregos nos próximos cinco anos. Os distritos garantem a articulação entre o setor público e investidores privados para fomentar novos empreendimentos, com segurança jurídica e preservação ambiental.

O distrito de Serra Azul foi criado em novembro de 2021, por meio de um decreto assinado pelo ex-governador João Doria. O distrito está localizado a 70 quilômetros da capital paulista, que concentra o maior polo emissor de turistas do estado. Os quatro municípios recebem 10 milhões de visitantes por ano e suas principais atrações são os parques Hopi Hari e Wet’n Wild, que também contam com dois centros de eventos e convenções. A região ainda é sede do Outlet Premium, considerado o maior espaço multimarcas do Brasil, do CYAN Resort, do espaço de eventos Fazenda Blue Valley e do shopping SerrAzul Plaza, construído em uma área suspensa de 5,6 mil m² sobre a Rodovia dos Bandeirantes .