Ilhabela recebe remadores de 10 estados para volta de 90km em torno da ilha principal

O arquipélago de Ilhabela, no litoral norte de Sâo Paulo, receberá neste sábado (2/12) canoístas de 10 estados do país que irão competir na Vibe (Volta de Ilhabela), uma competição de canoagem que entra em sua sétima edição, com recorde de inscritos. Os remadores irão desbravar todas as condições de mar e ventos para completar uma volta inteira na ilha, em um percurso de 90km que terá início às 6h.

A prova tem formato de revezamento, com categorias masculina, feminina e mista. Serão 36 equipes nas modalidades OC6, V6, V3, OC1, V1 e Surfski. Ilhabela competirá com a equipe Paddle Club, com canoa haviana.

Na categoria OC6/ V6 remam seis pessoas por vez na canoa, mas ao todo são 12 competidores que se revezam ao longo do percurso. Já a OC1/ V1/ surfski comporta um remador por vez, mas a equipe possui três integrantes se revezando. Na V3 são três remadores por embarcação, mas seis se revezam ao longo da prova.

A prova tem como um dos prêmios um troféu transitório, a coroa, que tem sede permanente no Paddle Club Ilhabela (equipe anfitriã do evento) com plaquinhas de metal na base com a inscrição das equipes campeãs desde a primeira edição.

Essa coroa é destinada à equipe “fita azul”, ou seja, para a primeira equipe masculina ou mista que completar a prova, independentemente da modalidade ou categoria. Desde 2021 essa mesma regra passou a ser aplicada com uma coroa para a “fita rosa”, ou seja, para a primeira equipe feminina que cruzar a linha de chegada.

Todas as equipes recebem um troféu de participação em formato de remo caiçara, confeccionado por moradores do Bonete, uma comunidade tradicional de Ilhabela.

“Todos os anos abrimos a nossa casa para remadores de todo o Brasil. É uma grande satisfação realizar o evento e poder remar. A gente treina o ano todo para dar a volta na ilha ao final do ano”, conta Marcos Moller, CEO da Marina Porto Eventos, sede da competição, e remador da equipe anfitriã, a Paddle Club Ilhabela.

“Essa é uma prova que se conecta com a Ilhabela, é um verdadeiro abraço na ilha. Para esse ano, como aumento de equipes, trouxemos o Cuca que tem uma vasta experiência na parte técnica e que conhece muito bem o mar e as condições climáticas da região”, salienta Gustavo Nogueira, responsável pela Índice Marketing Esportivo, realizadora do evento.

“As pessoas me conhecem muito pelas regatas de vela, mas prometodar o meu melhor na Vibe. O nosso obetivo principal é a segurança de todos os remadores”, diz Cuca Sodré, diretor técnico da prova.