Paraíso do sol e mar, Ilhabela também encanta empresários em eventos corporativos

Reginaldo Pupo

Conhecida em todo o planeta por suas belezas naturais, o município de Ilhabela, localizado no litoral norte de São Paulo, também vem apostando há alguns anos no turismo corporativo. Grandes empresas, inclusive multinacionais, já vêm realizando eventos no arquipélago por conta de sua estrutura para reuniões, congressos e confraternizações de fim de ano.

As empresas encontram na ilha um trade totalmente organizado e pronto para receber este público mais seleto, com meios de hospedagens de alto nível, receptivos náuticos e terrestres, alta gastronomia e espaços para eventos. Entre um compromisso e outro, os empresários podem usufruir de tudo o que Ilhabela oferece, como praias, cachoeiras, mergulho, trilhas, birdwatching, caminhadas e esportes náuticos.

Outro ponto forte é que o destino está localizado entre os dois maiores polos metropolitanos do país, o eixo Rio-São Paulo. O arquipélago está a 210km da capital paulista (acesso pela Rodovia dos Tamoios ou Mogi-Bertioga)) e a 403km do Rio de Janeiro, cujo acesso é pela Rodovia Rio-Santos ou Presidente Dutra.

De acordo com o Ilhabela Convention & Visitors Bureau, que alavancou Ilhabela como um destino Mice (Meetings, Incentive, Conferences and Exhibitions), a cidade vem se consolidando cada vez mais como a melhor opção para eventos corporativos do litoral de São Paulo.

“O Convention Bureau tem trabalhado diariamente, em parceria com a Secretaria de Turismo de Ilhabela, para capacitar o trade, catalogar os fornecedores e apresentar o destino presencialmente para os principais executivos de eventos corporativos da cidade de São Paulo”, explica Márcio Franco, presidente da entidade.

De acordo com Franco, diversas visitas técnicas estão sendo promovidas para que representantes de agências de eventos sociais, corporativos e de casamentos possam conhecer in loco toda a estrutura que o município oferece para a realização de eventos. As visitas são feitas em hotéis, pousadas, espaços para eventos, restaurantes e marinas, que possuem de veleiros a iates com estrutura para eventos.

“Também temos participado de feiras e promovendo encontros em São Paulo para levar nosso conteúdo ao mercado. Grandes marcas já iniciaram suas estratégias optando por Ilhabela como destino de seus eventos. Toda nossa estrutura está disponível na baixa temporada para atender grandes marcas com seus eventos e campanhas de incentivo”, ressalta o presidente do Convention.

Organização

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Ilhabela, Harry Finger, lembra que os eventos corporativos já eram realizados há muitos anos, mas de forma desorganizada. “Iniciamos de forma organizada o Mice no final do ano passado contratando uma empresa especializada para organizar o Trade e fazer um levantamento dos equipamentos possíveis para receber eventos corporativos. Estamos felizes em ver o Trade unido e se movimentando para que os eventos corporativos se iniciem o mais rapidamente possível nesta nova fase”, frisou Finger.

Ele acrescenta que sua pasta atua em diversas frentes, desde o turismo de sol e praia, ecoturismo, turismo de aventura, observação de cetáceos, pássaros, mergulho, área de casamentos, turismo corporativo e turismo de cruzeiros.

“A temporada de cruzeiros, que teve início em outubro e se encerrará em abril do ano que vem, também é importante, pois os turistas que visitam a ilha por meio de navios têm uma importante relevância, pois eles divulgam Ilhabela em diversas redes sociais e voltam no futuro para se hospedar na cidade, girando novamente a economia. Também temos uma ampla participação em feiras de turismo no Brasil e exterior, em eventos e promovemos diversas capacitações para o trade”, concluiu o secretário.

Visitas técnicas

Nesta semana, Ilhabela recebeu um grupo de representantes de agências promotoras de eventos sociais, corporativos e de casamentos de São Paulo e do Paraná para visitas técnicas a um pool de empresas que formam o Mice Ilhabela: espaços para eventos, restaurantes, hotéis, pousadas e marinas. Um almoço a bordo de um catamarã de 94 pés também estava na programação, para mostrar que Ilhabela também pode oferecer condições até para eventos em alto mar.

As visitas técnicas foram feitas na Vila Siriúba, Píer 151, Hotel Real Villa Bella, Pousada Velas do Engenho, Pousada Reserva Ilhabela, Instituto Baía dos Vermelhos, Restaurante Prainha do Julião, Pousada Refúgio da Harmonia, Casa de Canoa, Pousada do Capitão e Marina Porto Eventos e Paddle Club Ilhabela, com apoio da KR Locadora e Turismo, Receptivo Expedição Ilhabela e Blue Charter.

“Tivemos a oportunidade de conhecer alguns espaços em Ilhabela. Ficamos encantadas. São estruturas incríveis que permitem eventos de diversos modelos, de um casamento pé na areia até uma confraternização em alto mar”, destaca a produtora de eventos Victória Santos, da Nix Eventos, de Santo André (SP).

“Ilhabela está incrivelmente capacitada para realizar eventos, com gastronomia de qualidade, ótimos fornecedores, diversos modelos de hotéis e tudo que é necessário para um evento completo” finaliza a representante da empresa, que é especializada em casamentos, festas de debutantes, aniversários, eventos corporativos e bodas.

“O turismo de negócios e eventos é muito importante para o desenvolvimento da economia de qualquer destino, principalmente em períodos de baixa temporada em cidades turísticas”, destaca Thiago Carrara, sócio proprietário da Vila Siriúba, um meio de hospedagem com luxuosas casas, localizado em uma antiga fazenda de engenho, com vista cinematográfica, e muito disputado para a celebração de casamentos.