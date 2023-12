Prefeitura inaugura quadra no Jardim São Roberto nesta quinta-feira

Os moradores do bairro Jardim São Roberto vão ganhar um novo espaço esportivo. Nesta quinta-feira (7), a partir das 15h, a Prefeitura inaugura uma quadra de esportes, localizada na rua Amabile Sentanin, s/nº. O investimento total da intervenção, realizada pelas secretarias de Obras e de Esporte e Lazer, foi de R$ 542.837,01.



Além da quadra, foram realizadas melhorias na infraestrutura do entorno, como iluminação adequada, calçadas acessíveis e áreas de convivência, tornando o ambiente mais acolhedor e propício à utilização a qualquer hora do dia.

Esta foi mais uma iniciativa que integra o calendário de obras esportivas da Prefeitura de Guarulhos, que no mês de novembro entregou mais uma parte da revitalização do Ginásio Fioravante Iervolino, localizado no Jardim Santa Francisca.

