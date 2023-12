Teatro Adamastor recebe o clássico espetáculo Aladdin no domingo

O Studio Buzinaro apresenta Aladdin, espetáculo de dança gratuito baseado na animação de Walt Disney que acontece neste domingo (10), às 15h, no Teatro Adamastor. Com direção e coreografia das irmãs Thabata e Caroline Buzinaro, Aladdin é o segundo espetáculo produzido pela companhia desde sua inauguração, em julho de 2022. A classificação é livre e os ingressos já estão disponíveis para retirada na secretaria do Adamastor, diariamente das 8h às 21h.

Aladdin conta a história de um jovem humilde que descobre uma lâmpada mágica com um gênio que pode lhe conceder três desejos. Agora o rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou, mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa que já está comprometida. Com a ajuda do gênio, ele tenta se passar por um príncipe para fisgar o amor da moça e a confiança de seu pai, o sultão.

O elenco de Aladdin é formado por alunos e amigos da companhia guarulhense, bailarinos já experientes, iniciantes e outros que estão se apresentando pela primeira vez, artistas cuja dedicação foi fundamental para a realização do espetáculo.

Serviço

O Teatro Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.