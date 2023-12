CEUs de Guarulhos preparam grandes festas para celebrar o Natal

Ao longo de dezembro a Prefeitura de Guarulhos disponibiliza ampla programação natalina nos CEUs e espaços educativos da cidade com atrações e atividades para todas as idades. Papai Noel, algodão-doce, pipoca, brinquedos infláveis, brincadeiras, oficinas e apresentações musicais integram a iniciativa, que promete agitar toda a comunidade.

Confira abaixo a programação completa e aproveite as festividades de Natal no Parque Júlio Fracalanza, no Cemea Chico Mendes, no Cemear e também no CEU mais perto de sua casa.

Sábado, 9 de dezembro

CEU Cumbica – das 14h às 18h: brinquedos infláveis, apresentações de dança, música, jogos eletrônicos, luzes de Natal, Papai e Mamãe Noel, hot-dog, algodão-doce, suco e panetone.

CEU Paraíso – das 13h às 17h: brinquedos infláveis, brincadeiras e oficinas diversas, bolhas na piscina, pipoca e algodão-doce.

CEU Pimentas – das 6h às 18h: Hamburgada do Bem (público já inscrito).

CEU Presidente Dutra – das 11h às 15h: brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce.

CEU Rosa de França – das 17h às 21h: brinquedos infláveis, brincadeiras, oficinas, Mickey e Minnie de Natal entregando lembrancinhas, pipoca, algodão-doce, sorvete e gelinho.

Cemear – das 13h às 17h: apresentações musicais, de teatro e dança, pipoca e algodão-doce e lembrancinhas.

Domingo, 10 de dezembro

CEU Bonsucesso – das 10h às 17h: Diversão no CEU. A atividade integra a programação para comemorar os 463 anos da cidade, celebrados na próxima sexta-feira (8). Cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, gelinho, brinquedos infláveis e gincanas estão entre as atrações.

Quarta, 13 de dezembro

CEU Bambi – às 19h: ceia de Natal (público já inscrito).

Sexta-feira, 15 de dezembro

CEU Continental – das 16h às 20h: brinquedos infláveis, pintura de rosto, escultura com balões, personagens e Papai Noel entregando lembrancinhas, pipoca e algodão-doce.

CEU São Domingos – das 18h às 22h: apresentações natalinas musicais e de teatro, Papai Noel entregando lembrancinhas, batata frita, suco e pipoca.

Sábado, dia 16 de dezembro

CEU São Rafael – das 13h às 17h: oficina de cartões natalinos e dança, Papai Noel entregando lembrancinhas, pipoca e algodão-doce.

Cemea Parque Chico Mendes – das 14h às 18h: brinquedos infláveis, apresentações de jogos, danças e lutas nas quadras, Papai Noel com lembrancinhas, pipoca e algodão-doce.

Domingo, dia 17 de dezembro

CEU Bambi – das 13h às 17h: brinquedos infláveis, bolhas na piscina, toboágua, Papai Noel com duendes entregando bolas de lembrança, pintura de rosto, pipoca e algodão-doce.

CEU Ottawa-Uirapuru – das 13h às 17h: brinquedos infláveis, pintura de rosto, Papai Noel, pipoca e algodão-doce.

CME Parque Júlio Fracalanza – das 12h às 16h: brinquedos infláveis, recreação, Papai Noel entregando lembrancinhas, pipoca e algodão-doce.

Quinta-feira, 21 de dezembro

CEU Parque São Miguel – às 19h: ceia de Natal (público já inscrito).

Confira o endereço das unidades no link https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/171/.