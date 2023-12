Guti e Ticiano garantem recursos para revitalização do Thomeozão

O ginásio Thomozão, no Bom Clima, será completamente revitalizado em 2024, com as obras se iniciando no primeiro trimestre do ano, graças a recursos obtidos pelo prefeito Guti em parceria com o presidente da Câmara Municipal, Ticiano Americano, em emendas parlamentares que virão do Senado Federal, da ordem de R$ 12 milhões, além de economias realizadas pelo Legislativo.

O projeto de reforma do Thomeozão já está concluído e a licitação para as obras será lançada no início do ano. Serão realizadas obras no telhado, na quadra e nas arquibancadas, além das torres, como forma de colocar o ginásio em condições para o uso de diferentes modalidades esportivas.

Um grupo de esportistas das mais diferentes áreas vem se reunindo para garantir que o principal ginásio da cidade esteja em condições de ser utilizado no início do segundo semestre do ano que vem, com a participação direta das equipes de diferentes modalidades esportivas.

Além da completa revitalização do Thomeozão, também o ginásio Fioravante Iervolino, que foi recuperado pela Prefeitura, receberá parte dos investimentos para a construção de arquibancadas, novos vestiários e uma pista de skate com padrão olímpico, que terá condições de receber competições internacionais.

“Quando assumimos o governo, em 2017, encontramos todos os ginásios da cidade completamente deteriorados. Recuperamos todos, só restando o Thomeozão, cujas obras são mais complexas. Mas graças a essa parceria com a Câmara Municipal e os recursos que virão via Senado vamos cumprir mais este compromisso que firmamos com a população e esportistas da cidade”, afirmou o prefeito Guti