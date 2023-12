Conheça a banda Furia Inc.

Assim como Pantera e Sepultura, que serviram de referência e contavam com irmãos de sangue em sua formação, o Furia Inc. surgiu em 2009 através da união dos irmãos Neto (bateria) e Gustavo Romão (guitarra), que atualmente dividem o palco com Bernard “Ber” Aghazarm (vocal) e Fish Nothing (baixo). Juntos, continuam a divulgar os singles “A New Perception” (2023) e “Reborn” (2022), este último sucedendo o álbum “Raw” (2019).

O primeiro registro, no entanto, foi o EP “Creating A World” (2010), responsável por chamar a atenção da mídia especializada e do público, sendo finalista no concurso Manifesto Rock Fest. Com o segundo EP, “Before The World Ends” (2011), gravado no Norcal Studios sob a direção de Brendan Duffey (Bruce Dickinson, Angra, Andre Matos, Torture Squad e Almah), a banda novamente se destacou na revista Roadie Crew e foi finalista na etapa paulista do concurso Wacken Metal Battle.

A notoriedade resultou em oportunidades de abrir shows para Paul Di’Anno, Poisonblack, Dr. Sin, Korzus e Punk Metal All Stars, com participações especiais de East Bay Ray (Dead Kennedys), Schmier (Destruction) e Mike Clark (Suicidal Tendencies). Além disso, a banda participou do show extra do Rock In Rio 2011 em São Paulo.

O álbum de estreia, “Murder Nature”, lançado em 2014, marcou uma evolução sonora, combinando elementos de death melódico com groove e thrash metal. O trabalho contou com participações de Felipe Andreoli (Angra) e Antonio Araújo (Korzus), que contribuiu com um solo em “Dominion”. Produzido por Brendan Duffey e Adriano Daga, o debut destacou “Crash”, escolhida como o primeiro single e lançada no programa Heavy Nation (Rádio UOL), e o single e videoclipe “Pitchblack Downfall”.

A receptividade marcante resultou na inclusão dos melhores do ano pela revista Roadie Crew em diversas categorias, além da promoção com entrevista na Rádio Rock 89 FM, no programa Pegadas de Andreas Kisser, participação na festa oficial do Monsters Of Rock, e a abertura para a banda francesa Gojira no Carioca Club (SP), no pós-show no Rock in Rio 2015.

Após shows marcantes e presença em festivais nos anos seguintes, tocando com Warrel Dane (Nevermore/Sancturay), Tim Ripper Owens (Judas Priest e Iced Earth), Nervosa e Mile (SUE), o grupo começou a preparar o sucessor de “Murder Nature”.

O single e vídeo “Light the Fire” antecipou o lançamento do álbum “Raw” (2019), produzido pela banda e gravado no Loud Factory (SP) por Wagner Meirinho e Thiago Assolin, com mixagem e masterização na Califórnia/EUA, a cargo de Brendan Duffey. A letra de “Light the Fire” é uma reflexão e uma homenagem a todos que lutam por direitos iguais, pensando em um mundo melhor.

Na sequência, o vocalista Igor Godoi (Sioux 66) se juntou à banda para o clipe da faixa “The Knight and The Bishop”, inspirada no drama sueco de 1956, “O Sétimo Selo”, e que trata fundamentalmente a questão do medo da morte – um cavaleiro volta da Cruzada da Fé para encontrar em sua terra a peste e morte.

Além de shows, incluindo a primeira edição da feira de terror Horror Expo no Pavilhão de Exposições do Anhembi, a presença em conceituados programas nas rádios Kiss FM (Autoral Brasil) e 89 FM (Pegadas de Andreas Kisser) e a participação no projeto Gravando Bandas dirigido por Derick Borba, o grupo novamente entrou na lista dos Melhores de 2019 pela revista Roadie Crew.

Durante a pandemia, a banda se reformulou e seguiu preparando os passos seguintes, com a pré-produção de novos singles e a participação no Colisão Podcast, no quadro Hora do Caos (YouTube) em 2021.

Em 2022, foi a vez do single “Reborn”, que também saiu em vídeo e marcou a nova fase da banda, que fez shows importantes como o Dia Mundial do Rock no Manifesto Bar (SP) e o GRU Metal Fest, em Guarulhos (SP). Já o mais recente lançamento, “A New Perception”, foi captado por Wagner Meirinho no estúdio Loud Factory/SP, Adriano Daga no estúdio Daga Music Experience/SP e mixado e masterizado por Brendan Duffey.

O Furia Inc., que teve o nome inspirado no programa Fúria Metal da MTV Brasil, segue com uma energia intensa, paixão, poder e agitação associada ao metal pesado, que é a base do estilo musical. Porém, atualmente a sua musicalidade é mais ampla e ousada. O novo single contou com timbres de teclados, referências eletrônicas, dobras de vozes, melodias e harmonias.

A letra de “A New Perception”, que saiu em videoclipe, retrata o momento que passamos, seja como banda ou como pessoa, pois toda mudança exige certa coragem. Segundo a banda, “a coragem está na mudança do som, do modo de pensar, de agir, de reagir e até mesmo das nossas convicções”. Por sinal, um show diferente e que também marcou a nova era da banda foi a apresentação na Avenida Paulista, ocorrida em maio.

Atualmente, a banda trabalha na divulgação dos singles, na realização de shows e na captação de novos fãs, além da pré-produção do novo álbum, que tem previsão de lançamento para o segundo semestre de 2024.

Discografia:

“Creatin A World” (2010, EP)

“Before The World Ends” (2011, EP)

“Murder Nature” (2014, Álbum Full)

“Raw” (2019, Álbum Full)

“Reborn” (2022, Single)

“A New Perception” (2023, Single)

Videografia:

– “Crash” (2014)

– “Pitchblack Downfall” (2015)

– “The Cage” (2016)

– “WebClips” (2016)

– “Light the Fire” (2019)

– “The Knight and The Bishop” (2019)

– “Reborn” (2022)

– “A New Perception” (2023)

– OS IRMÃOS ROMÃO –

NETO ROMÃO (BATERIA)

Natural de Guarulhos/SP, Neto Romão nasceu em 7 de setembro de 1984 e traz consigo a paixão pela bateria desde a infância, inspirado por ícones do metal como Iron Maiden, Kiss, Judas Priest e Pantera. Os anos 2000 o viram na cena local com bandas como Belladonnah, mas foi em 2005, ao unir forças com seu irmão Gustavo Romão, que o cenário musical ganhou uma nova dimensão.

O que começou como um simples projeto evoluiu para a formação do Furia Inc., banda que conquistou críticas positivas e culminaram em prêmios de “Melhores Álbum” e, individual, como “Melhor Baterista Nacional” em duas edições da revista Roadie Crew.

Em palcos compartilhados com lendas do metal, como Korzus, Dr. Sin, Krisiun, Andre Matos, Sepultura, Paul Di’Anno, Tim Ripper Owens, Warrel Dane, Michale Graves e Gojira, Neto Romão não apenas comanda as baquetas, mas também dá sua direção artística à jornada musical da banda. Paralelamente, é o fundador do projeto Cover Inc, reunindo talentos da cena underground paulistana.

GUSTAVO ROMÃO (GUITARRA)

Nascido em Guarulhos/SP, em 07/08/1987, Gustavo Romão traz em suas cordas de guitarra uma história de paixão e influência. Inspirado por seu irmão mais velho, Neto Romão, e catalisado por um épico show do Kiss, Gustavo mergulhou no mundo da guitarra desde a infância. Seu amor pela composição o levou aos palcos durante a adolescência, participando de projetos escolares e festivais locais.

Em 2005, a colaboração com seu irmão resultou na criação do Furia Inc., que colecionando uma discografia de dois EPs e dois álbuns, além de singles, que foram bem recebidos pela mídia. As críticas positivas e levaram a prêmios de “Melhor Álbum” e, individualmente, como “Melhor Guitarrista” em duas edições do prestigiado concurso da revista Roadie Crew.

Além do brilho nos palcos ao lado de Korzus, Dr. Sin, Krisiun, Andre Matos, Sepultura, Paul Di’Anno, Tim Ripper Owens, Warrel Dane, Michale Graves e Gojira, Gustavo Romão também recebeu destaque na revista GuitarLoad. Fora dos holofotes, é o mentor do projeto Cover Inc, reunindo talentos da cena underground paulistana.