GCM prende homem foragido da Justiça por não pagamento de pensão alimentícia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu nesta segunda-feira (18) um homem foragido da Justiça por não pagamento de pensão alimentícia. Os agentes efetuavam um patrulhamento preventivo pela região da Vila Augusta quando depararam com um veículo VW Gol, da cor branca, estacionado na rua Salvador Gaeta com o acusado dormindo em seu interior.

A situação chamou a atenção dos agentes por ser uma área próxima do Parque Julio Fracalanza e de escolas da Prefeitura, do Estado e particulares. Na verificação junto ao banco de dados sobre informações criminais o homem apareceu como foragido e com um mandado de prisão em aberto por não pagamento de pensão alimentícia. Diante da informação, ele foi encaminhado juntamente com o seu veículo para o 5º Distrito Policial.

A autoridade policial ratificou a prisão, pois de acordo com o mandado o homem não havia cumprido suas obrigações financeiras referentes à pensão alimentícia, além de não comparecer em juízo para justificar a dívida ou recorrer da ação. A prisão é prevista na legislação brasileira e pode ser decretada como medida extrema, caso não seja regularizado o pagamento que tem como objetivo garantir o sustento dos filhos.