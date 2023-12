‘Se é verdade que eu tenho sorte, o povo deveria me eleger para sempre’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva queixou-se de que suas vitórias eleitorais são atribuídas à “sorte” e afirmou que, se isso fosse verdade, seu grupo deveria permanecer do governo do País. “Toda vez que eu ganho as eleições, é porque ‘o Lula tem sorte’. Se é verdade que eu tenho sorte, o povo deveria me eleger para sempre”, declarou Lula nesta terça-feira, 19, na transmissão ao vivo nas redes sociais da sua live Conversa com o presidente.



No momento da declaração, Lula foi questionado sobre seu bem-estar físico e emocional e disse estar bem “com a vida, com a parceira e com o seu mundo”. “Tenho consciência da importância que temos para este momento histórico do Brasil. Tenho consciência das falhas e das virtudes”, acrescentou, e reclamou sobre o mérito da sua conduta ser creditado apenas ao fator sorte. “Esse País está precisando de tanta sorte que a gente não deveria sair mais”, disse.



A edição da live semanal nesta terça-feira contou com a participação da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que aproveitou a ocasião para criticar Elon Musk e pedir regulação das redes sociais após ataque hacker sofrido na semana passada.

