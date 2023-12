Esta é a última semana do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp

A Edição 2023 do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp termina às 17h do sábado, dia 23. Quem ainda não foi ou quer voltar, precisa ser rápido e escolher o melhor dia para aproveitar os últimos dias dessa temporada.

Se a escolha for pelo último dia, é importante saber que, no sábado, dia 23 de dezembro, só será servido almoço, das 12h às 17h, enão haverá jantar. Quem estiver planejando visitar o evento ainda neste ano, é importante fazer a reserva e garantir acesso mais rápido a todas as delícias deste evento, realizado na Ceagesp desde 2013.

A Paella à Marinera, gigante, com mais de um metro de diâmetro, e os Camarões Assados no Espeto, servidos à vontade nas mesas, são as grandes atrações do evento. Mas o público, que já começa a comer assim que chega, tem à disposição mais de 60 opções para saborear o quanto quiser. Para saber em detalhes tudo o que vai ter nesta última semana do evento, é importante dar uma olhada no menu.

CARDÁPIO COMPLETO DESTA ÚLTIMA SEMNA

Nesta última semana, o Festival do Pescado e Frutos do Mar funcionará apenas de quarta a sábado no Espaço Gastronômico Ceagesp. O horário, de quarta a sexta-feira, é das 18h às 23h30 (somente jantar). No sábado (último dia), das 12h às 17h (somente almoço).

Crianças

Pelo preço fixo de R$ 139,90 por pessoa, o público pode comer, quantas vezes quiser, todos os itens disponíveis no cardápio (não é cobrada taxa de serviço). Na quarta e na quinta, permanece o desconto especial, com o preço por pessoa a R$ 119,90.

As bebidas e as sobremesas são cobradas à parte. Crianças de até cinco anos não pagam o festival. De seis a dez anos, pagam metade do preço.

O acesso é feito pelo Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo-SP). O estacionamento (pago à parte) para automóveis também fica no Portão 4. O estacionamento (pago à parte) para motos tem acesso pelo Portão 2 da Ceagesp, também na mesma avenida.

Para reservas e informações: festivaisceagesp

Temporada de Verão começa no dia 11 de janeiro

Quem não conseguir visitar o Festival do Pescado e Frutos do Mar até o dia 23, poderá se programar para conhecer a Edição de Verão desse evento, que começa a partir do dia 11 de janeiro.

A temporada de comidinhas de praia na Ceagesp promete trazer os sabores do litoral para o maior entreposto de alimentos da América Latina, a Ceagesp na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista.

O novo evento irá funcionar de quinta a domingo. O horário permanece o mesmo, das 18h às 23h30, quinta e sexta-feira, das 12h às 23h30, no sábado, e das 12h às 17h, aos domingos. Todos os detalhes da Edição de Verão 2024 serão divulgados em breve.