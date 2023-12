Mais de 7 mil pessoas já curtiram a patinação no gelo no Bosque Maia

O programa Natal Guarulhos – Parques iluminados 2023 continua fazendo a alegria de milhares de pessoas no Bosque Maia. Até o momento, somente na pista de patinação no gelo, já desfrutaram da experiência mais de 7 mil cidadãos.

Devido à véspera de Natal, a programação será interrompida no dia 24 de dezembro, quando o parque abrirá suas portas entre 6h e 15h. No dia 25, porém, as atrações voltam a funcionar normalmente conforme detalhado abaixo:

Pista de patinação no gelo – funcionamento diário (exceto 24/12), das 16h às 22h – acesso gratuito agendado com um dia de antecedência no próprio local ou pelo link xdin.link/NatalGuarulhos.

Parque de diversões – funcionamento diário (exceto 24/12) – Ingressos: roda-gigante: R$ 20; demais atrações: R$ 12, com valor promocional de R$ 50 para a compra de cinco ingressos (exceto para a roda-gigante).