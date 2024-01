Flamengo estreia na Copa SP nesta sexta-feira contra o Potyguar

Na próxima sexta-feira (5), o Flamengo de Guarulhos fará sua estreia na 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do Potyguar (RN), às 13h, no estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jd. Tranquilidade. A partida é válida pelo grupo 29 da competição, que ainda conta com Macapá (AP) e Vasco (RJ), campeão da Copinha em 1992.

Durante a preparação, o rubro-negro guarulhense participou de um quadrangular de clubes, no início de dezembro, ao lado de Ituano, Aster Brasil, Guarani e SKA Brasil. Somando três vitórias e apenas uma derrota, o Flamengo sagrou-se campeão do torneio.

A equipe comandada pelo técnico Tom ainda joga no dia 8 de janeiro (segunda-feira) diante do Macapá, às 13h, e encerra a participação na primeira fase contra o Vasco, no dia 11 (quinta-feira), às 15h15.

Em 2023 o Corvo, como é conhecido o Flamengo, classificou-se em segundo lugar com duas vitórias e um empate, atrás do líder Coritiba. Na fase seguinte o timer de Guarulhos enfrentou o Novorizontino (SP) e acabou eliminado após perder por 2 a 1.

A principal competição de base do país segue com a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 sedes, classificando os dois melhores à fase de mata-mata decidida em jogo único. Em caso de empate, o confronto será decidido nos pênaltis.

A final da competição acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo que, em 2024, completa 470 anos.