Guarulhos recebe equipes da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Na última quinta-feira (4), as equipes de futebol que estarão sediadas em Guarulhos realizaram o credenciamento para a 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, evento que tem início nesta sexta (5), no Estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade. O credenciamento aconteceu no Hotel Mônaco, no centro da cidade.

A chave de Guarulhos conta com o time da cidade, o Flamengo (SP), além do Vasco da Gama (RJ), Potyguar (RN) e Macapá (AP). As equipes foram recepcionadas pelo prefeito Guti, que foi presenteado com as camisas dos times visitantes. O Secretário de Esporte e Lazer, Adriano Gonçalves, e o Diretor de Futebol Amador, Emerson Tico, também estavam presentes.

Nas boas-vindas, Guti falou sobre o sediamento da Copinha na cidade. “É motivo de muito orgulho e uma honra recebê-los em Guarulhos para um evento tão importante quanto esse. Desejo uma boa competição, com fair play, a todos. Que vocês possam levar boas lembranças desse momento”.

Os times entram em campo nesta sexta-feira (5), pelo primeiro jogo da chave. O Flamengo de Guarulhos enfrenta o Potyguar, às 13h, enquanto o Vasco da Gama disputa com o Macapá às 15h, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade. A entrada é gratuita.