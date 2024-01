GCM prende homem por furto em comércio na Vila Galvão

Agentes da Inspetoria Sul da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na noite de sexta-feira (5) por furto em um estabelecimento comercial na avenida Sete de Setembro, na Vila Galvão. A equipe patrulhava preventivamente a região quando deparou com um tumulto generalizado no comércio entre um funcionário e um homem acusado de furto.

Segundo a vítima, havia uma mulher suspeita também, conforme imagens do circuito interno de vigilância, mas ela havia fugido com as mercadorias. O acusado proferia palavras ofensivas e ameaças ao funcionário e a uma testemunha.

Todas as partes foram apresentadas no 1º Distrito Policial à autoridade de plantão, que recebeu as imagens do comércio, ouviu os envolvidos e, após apreciação, lavrou boletim de ocorrência com base no Código Penal, por ameaça, artigo 147, e por furto, artigo 155. O autor ficou detido e à disposição da Justiça.