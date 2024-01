‘Mamonas Assassinas: O Filme’ atinge a marca de meio milhão de espectadores e quebra recordes de bilheteria nacional

Com números extraordinários, MAMONAS ASSASSINAS: O FILME alcançou a marca impressionante de 500 mil espectadores em menos de duas semanas em cartaz, de acordo com dados do Iboe/Rentrak. O filme biográfico, que narra a trajetória da icônica banda dos anos 1990, tornou-se não apenas um fenômeno cultural, mas também um divisor de águas na indústria cinematográfica nacional.

O longa teve sua abertura no dia 28 de dezembro, em 1.054 salas e em 695 cinemas, consolidando sua posição como a maior estreia de um filme brasileiro desde o início da pandemia. A estreia monumental do filme não passou despercebida pelo público, gerando, até o momento, uma arrecadação estrondosa de mais de R$ 9,7 milhões em bilheteria. Além disso, ao conquistar a segunda posição no ranking de filmes nacionais em 2024, a produção dirigida por Edson Spinello insere-se entre os grandes sucessos do ano. A expectativa é de que o longa continue sua trajetória de sucesso nas semanas que estão por vir.



MAMONAS ASSASSINAS: O FILME é uma experiência audiovisual que transcende gerações, resgatando momentos marcantes da música nacional e proporcionando ao público uma viagem emocional pelos bastidores da banda que conquistou o coração do Brasil. O legado da banda, repleto de irreverência e autenticidade, reverbera agora através das telas de cinema, conectando gerações e celebrando a cultura pop brasileira.

Sinopse

Estamos em Guarulhos na década de 90. Dinho, Sérgio, Samuel, Julio e Bento são garotos típicos da época com pouco dinheiro e muitos sonhos. Eles nem imaginam que o humor debochado e inteligente, tão característico do grupo de amigos, irá mudar suas vidas para sempre. De algumas tentativas fracassadas ao sucesso absoluto, em pouco tempo, eles se tornaram o maior fenômeno musical brasileiro da década: os Mamonas Assassinas.

Elenco:

Ruy Brissac: Dinho

Rhener Freitas: Sérgio Reoli

Adriano Tunes: Samuel Reoli

Robson Lima: Júlio Rasec

Beto Hinoto: Bento

Fefe Schneider: Adriana

Jessica Córes: Claudia

Jarbas Homem de Mello: Hildebrando

Guta Ruiz: Célia

Joãozinho: Marcos

Isa Prezoto: Grace Kelly

Ton Prado: Enrico Costa

Nadine Gerloff: Fânia

Patrick Amstalden: Zaca

Ficha Técnica

Direção: Edson Spinello

Preparação de elenco: Jarbas Homem de Mello

Diretor de Fotografia: Pedro Iorio

Figurino: Heitor Taddeo Ramaglio

Maquiagem: Lucas Martins

Produção de Elenco: Solange Jovino e Tate Costa

Som Direto: Zezé D’Alice,ABC

Roteiro Original: Carlos Lombardi

Edição de som e mixagem: Gabriel Pinheiro, A3pS

Montagem: Rodrigo Daniel Melo,edt

Trilha Sonora: Ronaldo Pellicano

Produção Executiva: Marcos Didonet, Vilma Lustosa e Walkiria Barbosa

Produtores: Marcos Didonet, Vilma Lustosa e Walkiria Barbosa

Coprodução: Mamonas Assassinas Produções e Claro

Produção: Total EntertainmentDistribuição: Imagem Filmes