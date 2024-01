Polos do projeto Academia na Praça 60+ atendem duas mil pessoas em 2023

Nos últimos doze meses o município de Guarulhos contabilizou 28 polos do projeto Academia na Praça 60+, instalados em bairros distantes do Centro, que atendem mais de duas mil pessoas acima de 60 anos inscritas em atividades gratuitas, ministradas por professores de educação física. Os endereços dos polos podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/academia-na-praca-60.

A iniciativa da Prefeitura visa a promover o envelhecimento ativo, a saúde, a integração e a qualidade de vida para pessoas acima de 60 anos. A coordenação é da Subsecretaria de Políticas para o Idoso (SPI), integrante da Secretaria de Direitos Humanos, que estima instalar mais seis polos Academia na Praça 60+ a partir de março.

Além disso, dentro do projeto GRU 60+, a subsecretaria realizou rodas de conversa, palestras de formação de condutores do transporte coletivo para o atendimento com atenção, cuidado e respeito à pessoa idosa e ao deficiente físico.

Outra ação significativa da SPI foi a promoção do 1º Seminário de Curatela e Tomada de Decisão Apoiada no Código Civil (lei 10.406/2002) e no Estatuto da Pessoa Idosa (lei 10.741/2003), em março passado. Ele discutiu como garantir a proteção legal aos que não possuem capacidade civil de responder pelos próprios atos, as dificuldades encontradas nos processos judiciais de curatela e compartilhou experiências sobre essas situações.