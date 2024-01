Prefeitura recupera e reabre neste sábado mais um ginásio esportivo em Guarulhos

Neste sábado (13), às 9h30, a comunidade do Conjunto Residencial Paes de Barros, na região de Cumbica, celebra a reinauguração do Ginásio Poliesportivo Reinaldo Affonso (rua Ponte Branca, 63), uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos que objetiva promover o esporte e o lazer como elementos fundamentais para o desenvolvimento social. O evento marca o término de um processo de revitalização que incluiu reformas na cobertura, nas arquibancadas, nos vestiários e pintura, em um investimento de R$ 498 mil.

O ginásio, que desempenha papel crucial no fomento do esporte e do lazer na região, recebeu melhorias que visam a proporcionar um ambiente mais seguro e moderno para os frequentadores. O evento de reabertura contará com a presença de autoridades locais, membros da comunidade e entusiastas do esporte.

Outros investimentos

Além da revitalização do Ginásio Reinaldo Afonso, a Secretaria de Esporte e Lazer também desenvolve importantes projetos para a melhoria das instalações esportivas de Guarulhos. O Campo do Ascas, no Jardim Ponte Alta, está prestes a concluir a instalação do gramado sintético. Com um investimento expressivo de R$ 1.122.514,03, as obras incluem ainda a instalação de iluminação em LED e novo alambrado. A previsão é que o campo esteja totalmente pronto em fevereiro de 2024, o que proporcionará uma experiência aprimorada para atletas e espectadores.

Outro destaque é o Campo do Flecha, localizado no Jardim Presidente Dutra. Em uma parceria com o governo federal, o campo passa por uma transformação significativa com a instalação de gramado sintético, o que representa um investimento de R$ 542.857,01. As obras, que também incluem melhorias nas infraestruturas complementares, têm previsão de conclusão em fevereiro de 2024.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Adriano Gonçalves, esse trabalho é fundamental. “Essas iniciativas refletem o compromisso da administração municipal em oferecer instalações aprimoradas para que os munícipes possam aproveitar as oportunidades para a prática esportiva e o convívio social”, explicou.