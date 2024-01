Aplicativo da Câmara de Guarulhos aproxima o cidadão do vereador

Em novembro passado a Câmara de Guarulhos colocou à disposição da população um software que tem estreitado a relação dos guarulhenses com o Poder Legislativo. O aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente para o celular, tem permitido a qualquer pessoa fazer reclamações, enviar sugestões e denúncias aos vereadores sem burocracia e sem sair de casa. Quanto mais gente participar deste processo, mais o município se fortalece.

Portanto, agora é a melhor hora para se comunicar com os vereadores, participar das decisões da cidade e exercer a cidadania. Para começar, basta seguir este passo a passo:

. Baixar o aplicativo “Câmara Municipal Guarulhos”, na Play Store ou na Apple Store.

. Clicar no ícone “Câmara na Rua”.

. Cadastrar nome, e-mail e senha.

. Depois, clicar no ícone verde “Nova Solicitação” e escolher o vereador (a foto do parlamentar aparece ao lado do nome, em ordem alfabética.

. Clicar sobre a foto e, depois, no botão verde “Continuar”.

. Escolher uma das cinco opções (elogio, denúncia, reclamação, solicitação ou sugestão) e clicar em “Continuar”.

. É possível adicionar fotos e vídeos;

. Fazer um resumo do seu texto e, se for o caso, compartilhar a localização dos fatos.

. Por fim, basta conferir os dados e clicar em “Enviar”.

. Será exibida a mensagem: “Sua manifestação foi enviada com sucesso” com o número de protocolo para acompanhar a solicitação.

O aplicativo móvel da Câmara de Guarulhos também mostrará o conteúdo das redes sociais e do site do Legislativo, além de links para contato direto com a Ouvidoria, Procuradoria Especial da Mulher, TV Câmara, Diário Oficial e muitas outras funcionalidades.

Ao lançar o programa, o presidente da Casa, vereador Ticiano Americano (Cidadania), justificou a iniciativa: “A Câmara é a casa do povo; se as pessoas não podem vir ao Legislativo porque trabalham e estudam, nós iremos até as pessoas por meio nos novos recursos tecnológicos à disposição”.