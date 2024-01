Menina ganha ‘dia de princesa’ após pedir bolo em semáforo

Um sonho realizado. Dois dias após rodar o Brasil com uma foto em que pedia algo simples para a maioria das pessoas, Hellena Barreto ganhou não só um bolo, mas uma festa. A pequena, enfim, conseguiu comemorar os 6 anos com a família e novos amigos.

Entre o choro de emoção e os sorrisos banguelas, a pequena parecia não acreditar no movimento criado após ir até o sinaleiro do bairro Batel, em Curitiba. A festa aconteceu na tarde desta terça-feira (16), em uma doceria do bairro Xaxim.

Hellena é moradora do bairro Parolin, mas estava no Batel no dia em que cruzou o caminho do repórter Cristiano Vaz. Em dois dias, a festa saiu do papel e se tornou um momento de alegria para a menina de 6 anos.

Mas não foi só a festa que Hellena ganhou. Junto com a mobilização para o aniversário, ganhou um ‘dia de princesa’ em um salão de beleza no bairro Batel e um monte de brinquedo. Claro, o kit maquiagem infantil pedido, também não podia faltar.

Sonho realizado

Hellena é filha da catadora de recicláveis Anie Barreto. Com as férias escolares e sem ter com quem ficar, a pequena passou a acompanhar a mãe nas ruas da cidade. Anie cita a redução no preço dos produtos recolhidos como uma das causas de dificuldade nesse início de ano.

Além da pequena de seis anos, dois irmãos acompanham a mãe neste período, um de 9 e outro de 14 anos. Os dois também contaram com a solidariedade e receberam lembranças na festa.