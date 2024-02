Primeiro dia de vacinação contra a dengue em Guarulhos tem mais de 500 doses aplicadas

Nesta terça-feira (20) Guarulhos deu início à campanha de vacinação contra a dengue, direcionada às crianças de dez e 11 anos do município, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. As 34.270 doses do imunizante Qdenga, desenvolvido pelo laboratório Takeda, chegaram à cidade na segunda-feira (19), suficientes para imunizar 77% do público-alvo local. Foi registrada a aplicação de 523 doses no primeiro dia de vacinação.

Para a administração da dose é necessário que os pais ou responsáveis legais estejam presentes e apresentem comprovante de endereço, além de documento com foto ou Certidão de Nascimento do menor. A vacinação é realizada em 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Ambulatório da Criança e do Adolescente, abrangendo as quatro regiões de saúde da cidade.

Até o momento Guarulhos contabiliza 3.877 casos confirmados de dengue, incluindo um óbito de uma mulher de 104 anos. A Secretaria da Saúde reforça a importância da vacinação das crianças como contribuição fundamental para a construção de uma barreira contra a propagação do vírus na cidade. Vale ressaltar que a vacina oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue e que o esquema vacinal é composto por duas doses, com um intervalo de três meses entre elas.

Polos de vacinação por região

Região Centro: UBS Tranquilidade, São Rafael, Cavadas, Flor da Montanha, Cecap e Ambulatório da Criança e do Adolescente.

Região Cantareira: UBS Continental, Paulista, Cidade Martins, Belvedere, Rosa de França, Jovaia e Recreio São Jorge.

Região São João/Bonsucesso: UBS: Seródio, Marinópolis, Ponte Alta, Nova Bonsucesso e Carmela.

Região Pimentas/Cumbica: UBS: Dinamarca, Cumbica (Mario Macca), Nova Cumbica, Uirapuru, Jurema, Normandia e Pimentas.

Serviço

O horário de vacinação é das 8h às 16h, exceto nas UBS Cecap, Tranquilidade, Paulista e Flor da Montanha e no Ambulatório da Criança e do Adolescente, que atenderão até as 18h.

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs. Já o Ambulatório da Criança fica na rua Osvaldo Cruz, 151, Centro.