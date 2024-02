Guarulhos promove no sábado ação integrada contra a dengue no Cabuçu e abre 25 UBS para vacinação

A exemplo do que aconteceu na semana passada na Vila Dinamarca, a Prefeitura de Guarulhos realiza neste sábado (24) na região do Cabuçu a ação Todos Contra a Dengue, que visa a mobilizar o poder público para conscientizar, sensibilizar e incentivar a população a participar na luta contra a doença.

A programação reserva ações educativas, com a distribuição de panfletos, a eliminação de criadouros e uma atividade complementar com a nebulização de ruas daquele bairro. Além disso, os 25 polos de vacinação contra a dengue da cidade estarão abertos das 8h às 16h.

A operação contra a dengue ocorrerá das 9h às 11h, com o ponto de encontro marcado para a EPG Vereador Faustino Ramalho (avenida Palmira Rossi, s/nº). O trajeto de toda a atividade engloba as ruas Capitão Abner, Orlando, Maria Luiza Reis, Mari Oren, Paraguaçu, Sebastião Oren, Mário Domingues, Osminda Maria Ribeiro, Almeida Torres, Servidão, Shigueo Ossozuka e Maranhão, além da viela Santa Catarina e da estrada Davi Corrêa.

As equipes se deslocarão a pé pelas vias a partir do roteiro proposto, organizado pela Secretaria da Saúde, que considera o cenário epidemiológico do município para essa atividade. O objetivo é a formação de dez equipes multiprofissionais, compostas por dez pessoas cada.

A ação contará com a participação de agentes de controle de endemias, representantes da Base Aérea (cerca de 20 militares da Aeronáutica), da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil e de agentes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU).

A partir das 8h um carro de som passará pelas ruas do bairro para convocar e incentivar a participação dos moradores na ação, que ainda contará com o apoio da Secretaria de Serviços Públicos (Operação Cata-Treco), da Secretaria de Administrações Regionais, com ações de zeladoria pontuais em vias públicas, e de coordenadores de trânsito da STMU na região.

Polos de vacinação por região

Região Centro: UBS Tranquilidade, São Rafael, Cavadas, Flor da Montanha, Cecap e o Ambulatório da Criança e do Adolescente.

Região Cantareira: UBS Continental, Paulista, Cidade Martins, Belvedere, Rosa de França, Jovaia e Recreio São Jorge.

Região São João/Bonsucesso: UBS: Seródio, Marinópolis, Ponte Alta, Nova Bonsucesso e Carmela.

Região Pimentas/Cumbica: UBS: Dinamarca, Cumbica (Mario Macca), Nova Cumbica, Uirapuru, Jurema, Normandia e Pimentas.

Serviço

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs. Já o Ambulatório da Criança fica na rua Osvaldo Cruz, 151, Centro

Quem quiser agendar a aplicação da vacina deve acessar o portal https://guarulhosportal.sissonline.com.br. O agendamento só poderá ser feito nas seguintes unidades: Ambulatório da Criança, UBS Cidade Martins, UBS Nova Bonsucesso e UBS Jurema. Nesses locais também será feito atendimento espontâneo.

Vale ressaltar que o responsável deve cadastrar a criança, mas ela precisa estar dentro da faixa etária (dez e 11 anos) para que apareçam as vagas disponíveis.