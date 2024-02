Guarulhos realiza mutirão de estágio com mais de duas mil vagas no próximo dia 11

A Prefeitura de Guarulhos realiza no dia 11 de março (segunda-feira), das 13h às 17h, mais um mutirão do projeto Estagiando, desta vez com mais de duas mil vagas no CEU Paraíso-Alvorada (rua Dom Silvério s/nº, Vila Paraíso). Voltada aos jovens com idades entre 16 e 29 anos que cursam ensino médio, técnico ou superior, a ação visa à inserção de estudantes no mercado de trabalho por meio de estágios remunerados. É necessário comparecer com currículo impresso e documento.

A iniciativa é da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com as empresas Belottis Estágios, Brilho Próprio Estágios, Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), Agência Conecta, Ellenco Estágios, IGEduc, Inter Estágios, Super Estágios, Super Aprendiz e Nube.

Durante a ação os participantes receberão orientações e passarão por uma seleção para o encaminhamento à entrevista final na empresa contratante.