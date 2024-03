The Calling e Fresno, Ananda, Plutão já foi Planeta são presenças garantidas na Blast Party 2024

Está fechado o line-up da “Blast Party”, que acontece dia 27 de abril, no Espaço Inter, e é um festival em comemoração aos 15 anos da gravadora Blast Stage Records.

Este evento promete ser uma explosão de hits, reunindo algumas das bandas mais icônicas e promissoras do cenário musical brasileiro e mundial.

Quem nunca se emocionou ao som de “Wherever You Will Go”, do The Calling, se declarou ao som de “Alguém que te faz sorrir”, do Fresno, ou se esbaldou de dançar com “Em todo canto”, de Plutão Já Foi Planeta, que atire a primeira pedra.

E estas e muitas outras canções estarão ao vivo, para o público poder desfrutar de toda a explosão de emoções desse festival musical.

Os artistas confirmados são The Calling, Plutão Já Foi Planeta, Fresno, Sleeper Signal, Fresno, Esteban Tavares, Ananda, Verdan, Replace, Amanda Gabel, The Seer e DJ Agnes Romero.

O evento é a celebração do sucesso da gravadora. Blast Stage Records, que completa 15 anos no mercado musical e não se preocupe, ainda há tempo para garantir o seu lugar e ajudar quem precisa. Em parceria com o Instituto Campeão Brasileiro, estaremos arrecadando alimentos não perecíveis no dia do evento. Doando 1kg de alimento, você ganhará 50% de desconto no ingresso inteiro. Junte-se a nós para uma festa cheia de boa música e solidariedade! Os fãs poderão acompanhar as novidades e todas as informações sobre o evento no portal www.blastparty.com.br

Os ingressos para a “Blast Party” no Espaço Inter, uma das maiores casas de Guarulhos (SP), custam entre R$ 85 e R$ 110 e já estão disponíveis no site da Q2 Ingressos em https://quero2ingressos.com.br/events/the-calling-inter-garulhos.

Illustration by Wagner Loud @w.loud

Serviço:

Blast Party

Dia 27/04/2024

Abertura dos Portões: 17h

Espaço Inter – Av. João Cavalari, 83 – Ponte Grande, Guarulhos

Ingressos de R$ 85 a R$ 110

Saiba mais em @blastpartybr